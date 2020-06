Spiagge Sicilia: le più belle e isolate da visitare nel 2020

Già deciso dove trascorrere l'estate 2020? La Sicilia offre un gran numero di destinazioni ideali per chi ama il mare e la natura. Ecco alcune delle spiagge più belle e isolate.

L’estate 2020 è già alle porte e si svolgerà all’insegna del turismo di prossimità. L’emergenza pandemia e le ancora parziali limitazioni agli spostamenti, infatti, fanno presagire una stagione estiva votata alla riscoperta delle meraviglie locali. La Sicilia non ha certamente nulla da invidiare alle mete turistiche europee e internazionale, grazie ai suoi paesaggi da favola e al mare cristallino. Per coloro che amano godere del mare in tranquillità, inoltre, l’Isola offre piccoli angoli di paradiso isolati e incontaminato. Scopriamo, dunque, le spiagge in Sicilia più belle e più isolate per trascorre l’estate 2020 sotto il segno del relax e della riscoperta della natura.

Spiaggia di Marianelli-Vendicari (SR)

Situata a nord della Riserva di Vendicari, a Siracusa, la spiaggia di Marianelli sembra non aver subito l’influsso del tempo e dell’agire umano. Si stende tra mandorli, limoneti e dune di sabbia, che le conferiscono un aspetto selvaggio e incontaminato. Essendo molto appartata, è la destinazione ideale per chi non ama il caos delle spiagge affollate e rumorose.

Laghetti di Marinello – Messina

La riserva naturale orientata Laghetti di Marinello è sicuramente tra le più belle spiagge in Sicilia. Si trova al di sotto del promontorio di Tindari, in provincia di Messina. Le sue acque limpide e il litorale bianco ricordano perfettamente quelle di un paradiso esotico. Il paesaggio della riserva si presenta decisamente eclettico, tra zone lacustri e altre salmastre, tra distese di sabbia e ripidi pendii a strapiombo sul mare. I laghetti di Marinello rappresentano un vero idillio, specialmente per gli amanti della natura e delle escursioni.

Baia di Santa Margherita – San Vito Lo Capo

Spostandosi nel versante occidentale dell’Isola, è possibile imbattersi in un luogo che sembra essere venuto fuori da un dipinto: la Baia di Santa Margherita. Situata a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è ideale per le famiglie e non solo. Tranquilla e meno affollata rispetto alle altre spiagge della zona, offre un’esperienza emozionante e rigenerante. Ideale per chi ama le lunghe escursioni, è possibile anche godere del percorso che va dalla Baia di Santa Margherita alla Riserva Naturale di Monte Cofano. Un’ottima alternativa per quanti approfitteranno di questa estate 2020 per tenersi in forma.

Riserva del Plemmirio – Siracusa

La Riserva del Plemmirio è una zona protetta, posta a pochi chilometri a sud di Siracusa. Si tratta del luogo perfetto per chi ama lo sport all’aria aperta, offrendo la possibilità di fare escursioni, trekking e gite in mountain bike. L’attenta tutela della zona, ne è un esempio il divieto di balneazione, ha consentito che essa si mantenesse intatta nella sua bellezza naturalistica, proteggendo le sue scogliere di roccia calcarea, plasmate solo dal vento e dal mare.

Spiaggia di Falconara- Caltanissetta

A Falconara Marittima, in provincia di Caltanissetta, è possibile ammirare uno spettacolo abbagliante e unico. Qui il mare lambisce un bellissimo castello, il Castello di Falconara per l’appunto, circondato da una splendida spiaggia di sabbia finissima e da una natura selvaggia. Da non perdere per gli amanti del turismo naturalistico ma anche culturale.

Insomma, le spiagge in Sicilia offrono in certi casi spettacoli fantastici che non hanno eguali da nessun’altra parte nel mondo. Tra queste, molte sono difficili da raggiungere e rappresentano una vera e propria sfida per gli amanti delle esplorazioni e delle location più “esclusive”, lontani dalla calca estiva.