Aumentano le Bandiere Blu in Italia! Salgono a 246 i Comuni premiati con la tanto agognata Bandiera Blu, riconoscimento che attesta l’eccellenza ambientale e dei servizi nelle aree costiere. Si passa così da 236 località, segnalate nel 2024, a ben 246! Anche gli approdi turistici certificati aumentano, passando da 81 a 84, per un totale di 487.

Come ottenere una Bandiera Blu

Il riconoscimento viene assegnato sulla base di rigidi criteri ambientali e gestionali. Tra i principali indicatori figurano l’efficienza degli impianti di depurazione, l’estensione della rete fognaria, la gestione dei rifiuti, la sicurezza dei bagnanti, la qualità dell’arredo urbano e delle spiagge, oltre all’accessibilità per tutti. Un peso rilevante è dato alla mobilità sostenibile, alla tutela delle aree naturali, all’educazione ambientale e all’impegno delle amministrazioni locali nel sensibilizzare cittadini e turisti verso comportamenti responsabili.

Un primato in Sicilia!

Per l’anno 2025, la Sicilia non è certo assente all’appuntamento con le Bandiere Blu, ma è proprio Messina a raggiungere un traguardo significativo, con le sue 11 Bandiere Blu, diventa la prima città metropolitana in Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Un risultato che la colloca al vertice non solo in Sicilia, ma a livello nazionale, confermando l’impegno del territorio nella tutela dell’ambiente e nella qualità dei servizi offerti lungo la costa.

“La conquista della “Bandiera Blu” da parte di Messina, prima Città metropolitana d’Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento, è motivo di grande orgoglio per la Sicilia. Un plauso va al sindaco Federico Basile ma anche agli altri 13 primi cittadini i cui Comuni dell’Isola hanno raggiunto questo straordinario risultato, segno di impegno e visione nella tutela del territorio e nella promozione di un turismo sostenibile. Le spiagge siciliane premiate sono tra le più belle del Paese, simbolo di eccellenza ambientale e qualità dell’accoglienza. Dispiace per le località non riconfermate, ma sono certo che il prossimo anno sapranno risalire. La Regione continuerà a sostenere con forza chi investe in sostenibilità e sviluppo responsabile. La Bandiera Blu è un traguardo, ma anche un punto di partenza verso un futuro sempre più verde e competitivo”. Queste le parole d’orgoglio del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.