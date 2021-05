Spiagge, assegnate Bandiere blu 2021: salgono a 10 in Sicilia

Assegnate le Bandiere Blu 2021: ecco le località della Sicilia premiate.

In questo lunedì di metà maggio, giunge una notizia positiva: sono state assegnate le Bandiere Blu 2021. Secondo la Foundation for Environmental Education (FEE), meritano un riconoscimento a livello mondiale ben 416 spiagge italiane (9 in più rispetto all’anno precedente) e e 81 approdi turistici. Sono 201 i Comuni italiani coinvolti.

Va esplicitato, in primo luogo, che requisiti fondamentali per ottenere il riconoscimento sono la sostenibilità ambientale e la pulizia dell’acqua. Anche la Sicilia conquista dei riconoscimenti.

Bandiere blu in Sicilia

Quest’anno la Sicilia ottiene 10 Bandiere blu. A quali località facciamo riferimento?

in provincia di Messina si contano Alì Terme, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa;

in provincia di Agrigento: Menfi;

in provincia di Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo, la stessa Ragusa.

Di queste, le due nuove “new entry” dell’Isola sono Roccalumera e Marina di Modica.

La classifica generale

In questa speciale classifica primeggia la Liguria con 32 località mentre seguono Campania con 19 e Toscana e Puglia con 17. La Calabria, poi, è a quota 15 mentre la Sardegna conferma le sue 14 località, L’Abruzzo sale a 13 con tre nuovi ingressi mentre il Lazio si ferma 11.

Sono state confermate le bandiere del Veneto (9), e quelle dell’Emilia-Romagna(7), La Basilicata conferma 5 località così come il Friuli Venezia Giulia (2), rimangono con 1 bandiera Molise e Lombardia.

I porti turistici

Per quanto riguarda i porti turistici la bandiera blu in Liguria è stata assegnata a al Porto di Bordighera (Bordighera), in Puglia al Porto turistico Marina Resort “Bisceglie Approdi” (Bisceglie) mentre in Sicilia è stata assegnata a Capo D’Orlando Marina (Capo D’Orlando).