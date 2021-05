Sicilia, festa di compleanno in terrazza: 14 multati per oltre 10 mila euro

I carabinieri sono intervenuti, in provincia di Siracusa, a seguito di alcune segnalazioni: scoperta ed interrotta una festa di compleanno, organizzata in barba ai divieti.

Nel Siracusano, e nello specifico a Solarino, i carabinieri hanno interrotto un diciottesimo compleanno, organizzato sul terrazzo di un’abitazione e nonostante le misure anti-Covid in atto. Sono state sanzionate quattordici partecipanti. Quando i militari sono intervenuti gli invitati stavano ballando e non rispettavano le norme di sicurezza e non indossavano dispositivi di protezione.

L’intervento degli agenti di Floridia e di Solarino è scattato in seguito alle segnalazioni inviate da alcuni residente della zona per la musica ad alto volume ed i giochi di luce, visibili anche a 100 metri di distanza.

I carabinieri, dopo aver mandato tutti i casa, hanno emesso multe per oltre 10 mila euro. Inoltre, sei dei quattordici trasgressori provenivano da altri Comuni.