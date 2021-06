Vigili del fuoco concorso 2021: si cercano Ispettori Antincendi

Vigili del Fuoco concorso: si selezionano 314 Ispettori Antincedi. Ecco quali sono i requisiti per partecipare ed entro quando è possibile inviare la candidatura.

I requisiti

: è stato indetto dal Ministero dell’Interno ilche andranno a rimpolpare le squadre dei Vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale. Ecco quali sono i requisiti per candidarsi e i termini di presentazione delle domande.

Il concorso dei Vigili del fuoco è rivolto a candidati che siano in possesso di una laurea in architettura o ingegneria. Vediamo tutti i requisiti per partecipare.

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore ai 30 anni. Non è soggetta ai limiti massimi di età il personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

qualità morali e di condotta previsti per legge;

non essere stati espulsi dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati;

assenza di sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposi o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura ;

; abilitazione alla professione inerente alla laurea conseguita.

Vigili del fuoco concorso: posti riservati

Occorre sapere, tuttavia, che sui 314 posti di Ispettori Antincendi messi a bando, una parte sarà riservata a determinate categorie di candidati. Qualora, comunque, questi posti riservati non dovessero essere coperti per mancanza di vincitori, verranno assegnati agli altri candidati risultati idonei, in ordine di graduatoria.

Ecco quali sono le categorie che potranno godere dei posti riservati:

tutto il personale che espleta funzioni operative nei Vigili del fuoco;

personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;

ufficiali delle Forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

Le prove di selezione per i concorso

Le selezioni per il concorso dei Vigili del Fuoco si svolgeranno a partire da una prova scritta e da una orale. La prova scritta, che sarà a risposta multipla, verterà sulle materie di elettronica e impianti, meccanica e macchine, idrauilica.

La prova orale, invece, verterà sui seguenti argomenti: fisica e chimica, topografia, normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi, ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Vigili del fuoco concorso: tutte le scadenze

La domanda di partecipazione per il concorso dei Vigili del Fuoco può essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro e non oltre l’8 luglio 2021. Quanti intendano presentare domanda dovranno essere in possesso delle credenziali Spid.