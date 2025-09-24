Concorso Vigili del Fuoco 2025: Opportunità di lavoro nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per chi è in possesso della sola licenza media. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione di operatori a supporto delle attività tecniche e logistiche. Si tratta di una chance concreta per entrare in un’amministrazione centrale dello Stato, contribuendo con mansioni operative e gestionali al funzionamento dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Le domande devono essere presentate entro il 3 ottobre 2025 esclusivamente tramite la piattaforma online InPA, dove è già possibile consultare il bando completo. Vediamo nel dettaglio chi può partecipare, quali sono le mansioni previste, e come prepararsi alle prove d’esame.

Mansioni previste per gli operatori

Il profilo di operatore nei Vigili del Fuoco non prevede compiti di tipo operativo-emergenziale, ma ruoli fondamentali per il supporto tecnico, logistico e amministrativo. Nello specifico, gli operatori selezionati si occuperanno di:

Ricezione e smistamento della corrispondenza presso le sedi territoriali del Corpo.

presso le sedi territoriali del Corpo. Gestione della documentazione interna , compiti d’archivio e protocollo.

, compiti d’archivio e protocollo. Esecuzione di attività tecnico-manuali , legate al funzionamento delle sedi e al mantenimento dell’efficienza logistica.

, legate al funzionamento delle sedi e al mantenimento dell’efficienza logistica. Manutenzione e riparazione di attrezzature e impianti utilizzati nelle strutture VV.F.

utilizzati nelle strutture VV.F. Installazione e gestione di impianti di telecomunicazione e trasmissione dati.

Il ruolo richiede praticità, spirito di iniziativa e capacità di lavoro in squadra, in un contesto altamente organizzato e strutturato.

Chi può partecipare: i requisiti

Il concorso è aperto a cittadini italiani in possesso della licenza media, ma sono previsti anche ulteriori requisiti specifici, tra cui:

Età non superiore a 45 anni .

. Idoneità fisica al servizio, da certificare con apposita documentazione.

al servizio, da certificare con apposita documentazione. Patente di guida in corso di validità.

in corso di validità. Assenza di precedenti penali e di procedimenti in corso.

e di procedimenti in corso. Godimento dei diritti civili e politici .

. Non essere mai stati destituiti da incarichi pubblici.

La presenza di requisiti fisici e morali risponde alla necessità di garantire professionalità e affidabilità, anche in ruoli di supporto.

Come si svolgerà la selezione: prove pratiche attitudinali

Il concorso non prevede una selezione per titoli o esami scritti, ma una valutazione di tipo pratico-attitudinale. Questo significa che i candidati saranno sottoposti a una serie di prove operative pensate per verificare la reale idoneità a svolgere le mansioni previste dal ruolo.

Le prove potrebbero includere:

Test di abilità manuali (es. uso di attrezzi, attività di manutenzione).

(es. uso di attrezzi, attività di manutenzione). Simulazioni di scenari lavorativi realistici in ambienti interni o logistici.

realistici in ambienti interni o logistici. Verifiche sulla capacità di problem solving e autonomia operativa.

Le modalità dettagliate saranno pubblicate prossimamente sulla piattaforma InPA, nella sezione dedicata al bando. Non è prevista una graduatoria comparativa, ma una valutazione per idoneità, il che rende la prova più accessibile a chi ha esperienza pratica ma non necessariamente un curriculum scolastico avanzato.

Come fare domanda: scadenze e documentazione

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, entro e non oltre il 3 ottobre 2025, utilizzando la piattaforma ufficiale della Pubblica Amministrazione www.inpa.gov.it.

Documenti da preparare in formato digitale:

Documento d’identità valido (fronte/retro).

(fronte/retro). Certificato medico di idoneità fisica alla mansione.

alla mansione. Autodichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

di possesso dei requisiti richiesti. Curriculum vitae aggiornato, possibilmente in formato europeo.

Attenzione: non saranno accettate domande inviate con modalità diverse, né dopo la scadenza. È consigliato non ridursi all’ultimo minuto, poiché eventuali problemi tecnici potrebbero impedire l’invio.