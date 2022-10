Concorso Vigili del Fuoco 2022: requisiti e scadenze

Concorso vigili del fuoco 2022: si ricercano 97 ispettori antincendi. Ecco tutte le informazioni per poter fare richiesta.

Concorso vigili del fuoco 2022: il Ministero dell’Interno ha esposto il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2022 per Ispettori antincendi, finalizzato alla copertura in totale di 97 posti di lavoro. La selezione pubblica è rivolta a candidati che rispettino tutti i requisiti richiesti. Ecco di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Requisiti richiesti per poter partecipare al concorso Vigili del Fuoco

Tutti i candidati che vorranno effettuare la domanda per il concorso dei Vigili del Fuoco 2022 per ispettori antincendi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti fondamentali:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore ai 30 anni, sottolineando che non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di un sesto dei posti. Il limite di età è fissato, invece, in 37 anni per la partecipazione al concorso del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

laurea in ingegneria o architettura ;

; abilitazione professionale attinente ai titoli di studio;

attinente ai titoli di studio; possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Sono esclusi dal concorso coloro che:

siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

e dai corpi militarmente organizzati; abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione;

per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione; siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Selezioni

La selezione al concorso prevede lo svolgimento di una prova preselettiva e di tre prove d’esame di cui due saranno scritte e una orale :

Nella prova preselettiva nel caso in cui il numero delle domande presentate superi di 10 volte il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame potrà essere sottoposta al superamento di una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

La prima prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato, che verterà su geometria delle masse e/o scienza delle costruzioni.

La seconda prova scritta invece si articolerà nella stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti e verterà, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:

elettrotecnica e impianti;

meccanica e macchine;

idraulica.

Secondo le regole esposte sul bando saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non non sia inferiore a 21/30.

La prova orale in fine, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, avrà centro nelle seguenti materie:

fisica;

chimica;

topografia;

elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;

elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Specificando inoltre che nell’ambito della prova orale sarà accertata anche la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche qui la prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30.

Domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale SPID. Specificando che nel caso in cui il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.