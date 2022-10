Concorso Carabinieri, bando in scadenza: i dettagli

Concorso Carabinieri: sono 14 i posti disponibili per diventare Atleti per il Centro Sportivo dell'Arma. Tutte le info utili per accedervi.

Concorso Carabinieri: arrivano nuove opportunità lavorative per entrare all’interno delle Forze Armate con il concorso per Atleti Allievi Carabinieri. In particolare, attualmente, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto una selezione per il reclutamento di 14 Atleti per il Centro Sportivo dell’Arma e le iscrizioni rimarranno aperte fino al 10 ottobre 2022.

Posti disponibili

Il concorso Carabinieri, di cui le iscrizioni si chiuderanno il 10 ottobre 2022, è volto al reclutamento di 14 soggetti in ferma quadriennale e riservato ad atleti di Interesse Nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, che si ritrovino nelle seguenti discipline/specialità:

Sezione Arti Marziali – FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali):

1 atleta di sesso maschile nella “lotta Grecoromana” – cat. -72kg;

1 atleta di sesso femminile nel “Judo” – cat. -52kg;

Sezione Atletica – FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera):

1 atleta di sesso maschile nella specialità “10.000 mt.”;

1 atleta di sesso femminile nella specialità “10.000 mt. e corsa campestre”;

Sezione Equitazione – FISE (Federazione Italiana Sport Equestri):

1 atleta di sesso femminile nella specialità “Salto ostacoli”;

1 atleta di sesso femminile nella specialità “Dressage”;

Sezione Nuoto – FIN (Federazione Italiana Nuoto):

1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt. Farfalla”;

1 atleta di sesso femminile nella specialità “50, 100 e 200 mt. Rana”;

Sezione Pentathlon M., Triathlon e Ciclismo – FITRI (Federazione Italiana Triathlon):

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Triathlon distanze olimpiche”;

Sezione Pugilato – FIP (Federazione Pugilistica Italiana):

1 atleta di sesso femminile nella categoria “-60 kg.”;

Sezione Scherma – FIS (Federazione Italiana Scherma):

1 atleta di sesso femminile nella specialità “Fioretto”;

1 atleta di sesso maschile nella specialità “Spada”;

1 atleta di sesso femminile nella specialità “Sciabola”;

Sezione Sport Invernali – FISI (Federazione Italiana Sport Invernali):

1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Snowboard” specialità “Gigante parallelo e slalom parallelo”.

Concorso Carabinieri: requisiti

Per poter prendere parte a tale selezione, tutti i candidati potranno partecipare soltanto se in possesso di tali requisiti:

aver compiuto i 17 anni e non aver superato i 24 anni. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo di età è elevato ai 28 anni. Per i soli candidati delle discipline nuoto, equitazione, specialità “dressage”, e snowboard, il limite di età è elevato a 35 anni;

abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;

godano dei diritti civili e politici;

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non siano stati destituiti dispensati o dichiarati decaduti all’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da pretendere l’arruolamento nella Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per idoneità psicofisica;

abbiano tenuto condotta incensurabile;

non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione e di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali;

essere riconosciuti, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, “atleta di interesse nazionale”.

Selezioni

La procedura del concorso Carabinieri prevede e si divide in tre fasi ben precise: accertamenti psico-fisici, accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti:

referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace in due proiezioni;

referto analitico attestante la recente effettuazione dell’accertamento dei markers virali anti HBsAg, anticorpi anti HCV e anti HIV;

certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo stato di buona salute;

elettrocardiogramma refertato;

esame audiometrico tonale;

esami ematochimici;

un’ecografia pelvica con relativo referto (se di sesso femminile);

referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data degli accertamenti sanitari.

I concorrenti che al termine dei controlli sanitari richiesti risulteranno idonei, verranno poi sottoposti a degli accertamenti attitudinali che consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (in questo caso si tratterà di uno o più test e/o questionari, eventuali prove di performance, un’intervista attitudinale di selezione e colloquio con la commissione attitudinale) che serviranno infine a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle potenzialità indispensabili per portare a termine tutte le mansioni di carabiniere effettivo ed all’assunzione delle discendenti responsabilità.