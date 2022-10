Casting in Sicilia per serie tv, si cercano diverse figure: i dettagli

Casting in Sicilia: si ricercano diverse figure. Di seguito tutte le info sul ruolo e su come candidarsi per ricoprire tale posizione.

Proseguono i casting in Sicilia per la serie tv che ha come regista Valeria Golino “L’arte della gioia”. La storia racconta la vita avventurosa di Modesta, dalle origini all’età adulta. Modesta, donna ingegnosa e vitale, sfida pregiudizi, regole e convenzioni in una continua lotta all’autodeterminazione.

La produzione e alla ricerca di due personaggi per ricoprire due ruoli differenti all’interno della serie tv:

un ragazzo , dai 20 ai 35 anni, con le seguenti caratteristiche: capello riccio medio corto biondo o castano chiaro, Occhi azzurri o verdi.

una donna, dai 35 ai 50 anni, dai capelli ricci e biondi.

I candidati non devono riportare tatuaggi visibili e le sopracciglia naturali non tatuate o disegnate.

Per partecipare alle selezioni basta inviare una mail a casting.serietvsicilia@gmail.com, allegando una foto in primo piano (volto ben visibile e su sfondo bianco), una foto figura intera (volto ben visibile e su sfondo bianco), e inserendo un recapito telefonico e il luogo di residenza.