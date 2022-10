Concorsi Sicilia, dagli ospedali all’università: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: nuove posizioni lavorative si sono aperte, come annunciato dalla GURS uscita di recente. Dagli ospedali di Palermo all'Università di Messina, ecco le figure ricercate.

Concorsi Sicilia: con il mese di ottobre, si apre un nuovo periodo all’insegna delle opportunità lavorative per coloro i quali desiderano lavorare nel settore pubblico. Nuove posizioni da conquistare mediante selezioni pubbliche si sono aperte in tutta l’Isola, come annunciato dalla nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana pubblicata in questi giorni: ma quali posizioni si desidera che vengano ricoperte? Dove? E cosa viene richiesto ai candidati? Ecco i dettagli.

Concorsi Sicilia: le posizioni aperte negli ospedali di Palermo

È tempo di assunzioni nel capoluogo dell’Isola: a Palermo, presso due ospedali, si cercano nuove figure da inserire a tempo pieno e indeterminato. Si parta dall’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) – Ospedale Civico “Di Cristina – Benefratelli”, dove si cercano di occupare, rispettivamente:

cinque posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione ;

due posti per il profilo di dirigente medico di anatomia patologia ;

tre posti per il profilo di dirigente medico di radioterapia ;

tre posti per il profilo di dirigente medico di Direzione medica di presidio ospedaliero.

I candidati che andranno a occupare questi tredici posti complessivi andranno selezionati tramite concorso pubblico, per titoli ed esami; la scadenza per inviare la propria domanda è fissata al prossimo 3 novembre.

L’ARNAS “Di Cristina – Benefratelli” non è l’unico ospedale a cercare nuovo personale: occorre dunque ricordare l’offerta di mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo pieno ed indeterminato; il candidato verrà selezionato per titoli e colloquio. Anche stavolta si avrà tempo fino al 3 novembre 2022 per inoltrare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: il bando dell’Università di Messina

Un ultimo bando da tenere a mente, infine, arriva dall’Ateneo messinese: si cercano candidati per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le strutture dell’Ateneo, riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. La scadenza per questo concorso è fissata al prossimo 24 ottobre 2022.