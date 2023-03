Bonus vacanze 2023: come funziona e chi può richiederlo

Bonus vacanze 2023: anche per quest'anno sono stati pubblicati dei bandi per le vacanze studio Inps 2023. Attualmente ne sono stati pubblicati tre, ecco quali e con quali specifiche.

Attualmente i tre bandi disponibili sono i seguenti:

Il bando di concorso Estate INPSieme italia 2023;

Il bando di concorso Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2023;

e vacanze tematiche in Italia 2023; Il bando di concorso corso di lingue all’estero.

Bonus vacanze 2023: a chi è rivolto?

Questi bandi sono rivolti esclusivamente a coloro che sono figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici, con alcune specifiche.

I requisiti richiesti per poter fare domanda per ogni bando

Al bando Estate INPSieme Italia, potranno accedere solo gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno frequentano le scuole elementari o medie o la scuola superiore, mentre al bando Estate INPSieme estero, possono accedere gli studenti iscritti nel 2022/2023 alla scuola secondaria di secondo grado.

Per il bando sul corso di lingue all’estero, invece potranno partecipare studenti con almeno 16 anni di età che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentino la terza, quarta o quinta superiore e che, alla data del 30 giugno 2023, siano titolari di certificazione della conoscenza di livello almeno B1, della lingua straniera oggetto del corso.

Vacanze studio 2023: i documenti da presentare

In aggiunta ai diversi requisiti richiesti, è necessario aver presentato la DSU per l’ottenimento del modello ISEE, per definire nello specifico il valore del contributo. Per ottenere maggiori informazioni è sempre possibile consultare ogni bando singolarmente, anche per avere chiarezza sull’entità dei contributi disponibili.

Vacanze studio 2023: come ed entro quando fare domanda

Successivamente al rispetto dei requisiti e dei documenti richiesti, per poter trasmettere la domanda è necessario collegarsi alla piattaforma attraverso SPID,CIE e CNS. Riguardo alla scadenza, la domanda può essere trasmessa dalle ore 12:00 di martedì 7 marzo ed entro e non oltre le ore 12:00 del 27 marzo 2023.