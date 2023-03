Caro voli Sicilia, prezzi record per Pasqua: quanto spenderanno i fuorisede

Caro voli Sicilia, previsti prezzi folli anche per Pasqua: ecco quanto dovranno spendere i fuorisede per rientrare 48 ore nell'Isola.

Caro voli Sicilia: anche per le festività Pasquali i fuorisede siciliani saranno costretti a spendere molti soldi se vorranno trascorrere il periodo di Pasqua in Sicilia. Infatti, dopo i prezzi folli che si ripetono ogni anno a Natale, anche la Pasqua 2023 sembra avere le buone premesse per replicare la situazione delle festività di fine anno. La storia sembra quindi destinata a ripetersi di anno in anno, nonostante l’istituzione dell’Osservatorio del prezzo del traffico aereo da e per la Sicilia. Di seguito, ecco quanto costerà ai fuorisede rientrare in Sicilia per 48 ore secondo i prezzi attuali, a un mese dalle festività pasquali.

Caro voli Pasqua: Ryanair

Iniziando da Ryanair, nota compagnia aerea low cost spesso gettonata dagli studenti per le tariffe convenienti, è già evidente quanto la situazione possa essere drammatica. Infatti, ad un mese da Pasqua, acquistare un volo di sola andata da Milano a Catania costa 76,78 euro, se si è liberi di scegliere l’orario più economico. Infatti, simulando l’acquisto di uno studente o lavoratore che sia libero di partire per il weekend pasquale da sabato 8 aprile, vale a dire una volta concluse le attività di studio o lavorative, l’offerta varia tra poco meno degli 80 euro fino a oltre 100 euro di sola andata.

Ma se i costi di sola andata da Milano a Catania sono questi, a quanto ammonterebbe la spesa totale di questa parentesi pasquale siciliana? Provando a simulare il ritorno per lunedì 10 aprile, giorno ancora festivo in quanto ricorre il Lunedì dell’Angelo, più popolare come “Pasquetta”, in modo da essere di nuovo a lavoro o a lezione per il martedì, lo scenario è il seguente: il volo meno caro si aggira sempre attorno agli 80 euro, mentre per chi volesse partire dopo il pranzo di lunedì, la scelta varia tra i 180 e i 280 euro. A conti fatti, la spesa totale ammonterebbe quindi attorno ai 154 euro nella formula più economica e ad oltre 280-300 euro per chi volesse partire durante il pomeriggio del lunedì.

E la situazione è simile anche nel caso di una partenza verso un altro aeroporto siciliano, come quello di Palermo. Infatti, il volo di andata più economico si aggira attorno ai 70 euro per sabato 8 aprile, mentre partendo la domenica di Pasqua si arriverebbe a spendere la metà, intorno ai 40 euro. Inoltre, dallo specchietto è possibile vedere come il prezzo diminuisce drasticamente se la partenza è prevista per lunedì 10 aprile: pur trattandosi ancora di un festivo, andare da Milano a Palermo per quella data costerebbe solo 25 euro.

E il ritorno da Palermo a Milano? In questo caso, il volo “più economico” per il 10 aprile è sempre nelle prime ore della mattina e costa 90 euro circa, mentre per chi vuole partire dopo aver pranzato con parenti e amici, il costo aumenta fino a 154 euro. In questo modo, un palermitano di ritorno per Pasqua da Milano spenderebbe intorno ai 160 euro totali per stare in Sicilia giusto 48 ore (escludendo i ritardi). Invece, per coloro i quali volessero “strafare” e rimanere fino al pomeriggio del 10 aprile, la spesa aumenterebbe fino a oltre 220 euro totali. Senza aggiungere alcun trolley.

Tuttavia, a parte Milano, molti siciliani si trovano anche in altre città del nord Italia, come Torino. Nel caso dei voli Ryanair da Torino a Catania, sempre per sabato 8 aprile, la situazione è persino peggiore: infatti, l’offerta di voli è minore, con il primo previsto per le 14:00, con un prezzo pari a 171 euro e il secondo per le 22:00 a 81 euro, riducendo drasticamente il tempo a disposizione in Sicilia per i fuorisede che ne volessero usufruire.

Situazione analoga per i ritorni da Catania verso Torino, anche se i voli sono previsti alle 10 o alle 15 e i prezzi vanno dai 146 ai 170 euro. In questo modo, un fuorisede che volesse viaggiare da Torino verso Catania per Pasqua dovrebbe spendere tra i 227 e i 340 euro per trascorrere 48 ore in Sicilia.

E la tratta Torino-Palermo? Sebbene i prezzi siano relativamente più convenienti, dato che l’andata per sabato si aggira tra i 60 e i 100 euro, l’offerta è decisamente insufficiente considerando che prevede due soli voli alle 18:00 e alle 23 di sabato. Stessa situazione per quanto riguarda il ritorno da Palermo: il ritorno è previsto alle 6:25 del mattino o alle 21 del lunedì 10 aprile e, se nel primo caso si dovrebbe spendere 107 euro, per chi volesse trattenersi fino a sera sarebbe necessario pagare ben 192 euro. In questo modo, la spesa totale per chi volesse viaggiare da Torino verso Palermo per Pasqua andrebbe dai 170 euro ai 300 euro per appena due giorni nell’Isola.

Caro voli Pasqua: Wizz Air

Ma Ryanair non è l’unica compagnia aerea low cost con prezzi folli per viaggiare dal Nord Italia alla Sicilia per le festività pasquali. Infatti, sempre considerando le date di sabato 8 aprile e di lunedì 10 aprile, anche i biglietti proposti dalla compagnia aerea ungherese Wizz Air non si presentano alla portata di tutte le tasche ad un mese da Pasqua.

Come evidenziato nei tre screen tratti da simulazioni effettuate sul sito della compagnia aerea, per viaggiare da Milano Malpensa a Catania nei giorni 8-10 aprile è necessario spendere ben 180 euro, senza trolley, partendo con Wizz Air. Il tutto, considerando che il volo di andata è previsto per le prime ore della mattina di sabato 8 e che il volo di ritorno è quello delle 9 del mattino.

E da Torino verso Catania? Il prezzo aumenta notevolmente: infatti, per questa tratta con Wizz Air si arriva a spendere fino a 250 euro, partendo nel pomeriggio di sabato 8 aprile e tornando al Nord la mattina del 10 aprile. Quindi la spesa di oltre 200 euro non permetterebbe di trascorrere neanche due giorni in Sicilia.

Leggermente migliore è la situazione dello spostamento tra Venezia e Palermo, con una spesa che ammonterebbe “solo” a circa 130 euro. Tuttavia, anche in questo caso l’offerta dei voli prevederebbe un’andata alle 6:25 del mattino e il ritorno nel corso della mattina di lunedì 10 aprile.

Caro voli Pasqua: easyJet

Infine, anche le alternative di easyJet non si presentano come le più economiche. Per esempio, per andare da Milano Malpensa a Palermo l’8 aprile bisogna spendere tra 136 e gli 80 euro: nel primo caso si partirebbe la mattina, mentre nel secondo il volo raggiungerebbe Palermo solo alle 22 di sabato. Per quanto riguarda il ritorno da Palermo, la spesa si aggira tra gli 80 e i 160 euro, con partenze che vanno dalla mattina alla serata del 10 aprile. In questo modo, la spesa totale andrebbe dai 160 ai quasi 200 euro per i soli due giorni di Pasqua.

Situazione simile per quanto riguarda gli spostamenti da Milano verso Catania, con prezzi dagli 80 ai 120 per i voli di andata spalmati nell’arco della giornata di sabato. Tuttavia, la vera sorpresa che sottolinea l’emergenza del caro voli Sicilia è proprio nelle proposte di ritorno del 10 aprile: infatti, se è possibile partire da Catania verso Milano con easyJet spendendo 100 euro la mattina di Pasquetta, per chi volesse “trattenersi” fino alle 18:00, il prezzo aumenterebbe fino a 451 euro. In questo modo, la spesa totale andrebbe dai 180 agli oltre 570 euro per solo 48 ore in Sicilia.