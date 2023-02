Caro voli Sicilia, prezzi in aumento per Pasqua: via a controlli contro speculazioni

Caro voli Sicilia: si punta all'Osservatorio del prezzo del traffico aereo da e per la Sicilia, per combattere le speculazioni nelle feste comandate.

Caro voli Sicilia: novità in vista per contrastare le speculazioni che avvengono puntualmente in corrispondenza delle feste comandate, con voli che raggiungono prezzi spropositati. Migliaia di siciliani provenienti da città del nord, infatti, sono costretti a prenotare i voli per trascorrere le feste a casa con largo anticipo o pagando cifre molto alte. Tuttavia, quest’anno, come dichiarato da Federconsumatori Sicilia, il nuovo Governo ha un’occasione unica, ovvero quella di prendere provvedimenti per contrastare il caro voli che si presenta ogni anno.

Caro voli Sicilia: Osservatorio permanente regionale per il trasporto aereo

La novità annunciata è quella dell’Osservatorio permanente regionale per il trasporto aereo, le cui basi sono state poste nella Deliberazione n. 578 del 9 dicembre 2022 del Governo Schifani. Ma a cosa serve questo osservatorio?

“L’osservatorio — spiega in una nota Federconsumatori Sicilia — avrà funzioni di controllo e indirizzo e potrà monitorare le dinamiche del prezzo del traffico aereo da e per la Sicilia, al fine di verificare eventuali speculazioni o distorsioni del mercato, ai danni dei viaggiatori”.

Sul tema è intervenuto anche il presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa, che spera in una celere attivazione dell’osservatorio in vista delle festività pasquali quasi alle porte: “Il Governo Schifani ha la storica occasione di attivare questo nuovo strumento per tutelare i siciliani residenti al nord ma anche il settore turistico siciliano, che di certo non ha vantaggi da una speculazione sul prezzo dei voli Pasqua è ormai alle porte ma purtroppo l’Osservatorio al momento non risulta operativo”. Voli che, infatti, nel periodo pasquale sono già in salita, specialmente quelli in partenza da Milano, Roma, Torino, Bologna e Venezia per Catania e Palermo.

Aeroitalia risponde al caro voli Sicilia

Le prime mosse per contrastare la speculazione del caro voli riguardante la Sicilia proviene dalla compagnia aerea a capitale interamente privato Aeroitalia. Il Presidente Schifani ha illustrato a Palazzo d’Orleans le nuove rotte.

I nuovi collegamenti riguardano le tratte Catania-Milano (Bergamo)-Catania (al via dal 27 marzo); Palermo-Roma-Palermo (dal primo giugno); Catania-Roma-Catania (dal primo ottobre); Catania-Forlì-Catania (dal 31 marzo); Trapani-Forlì (dal 15 giugno); Lampedusa-Bergamo (dal 3 giugno). In particolare, per i collegamenti con Roma sono previsti 6 voli giornalieri (3 da Palermo e 3 da Catania) all’andata e altrettanti al ritorno, dal lunedì alla domenica.