Concorso INPS Sicilia, posti per medici fiscali anche a Catania: come candidarsi

Concorso INPS Sicilia: posti disponibili in varie province dell'Isola per ricoprire l'incarico di medico fiscale. Ecco i requisiti.

Concorso INPS Sicilia: in attesa del bando da 585 posti, anche per chi è solo in possesso del diploma di maturità, l’Istituto nazionale della previdenza sociale cerca delle risorse anche in Sicilia. L’ente ha pubblicato un avviso per la selezione pubblica di 512 medici fiscali, di cui 56 lavoreranno nell’Isola, per svolgere le funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

Ecco quali sono i requisiti e come candidarsi.

Concorso INPS Sicilia: posti disponibili

Ecco come sono distribuiti i 56 posti per medici legali nelle varie province della Sicilia:

Agrigento: 6 posti;

Caltanissetta: 5 posti;

Catania: 12 posti;

Enna: 4 posti;

Messina: 5 posti;

Palermo: 9 posti;

Ragusa: 3 posti;

Siracusa: 5 posti;

Enna: 4 posti.

Concorso INPS Sicilia: i requisiti

Per potersi candidare al concorso INPS per medici fiscali in Sicilia, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Iscrizione ad Albo professionale in territorio nazionale.

L’eventuale iscrizione all’Albo professionale in provincia diversa da quella in cui il medico intende candidarsi non costituisce motivo di esclusione. Il medico, in caso di accettazione dell’incarico, è tenuto, a pena di decadenza, a regolarizzare l’iscrizione all’Albo della provincia della sede INPS di appartenenza entro 3 mesi dall’accettazione.

Concorso INPS Sicilia: come fare domanda

Il candidato potrà presentare domanda per più direzioni provinciali/di filiale metropolitana, esprimendo anche la preferenza per una Uoc/Uost, ferma restando la disponibilità ad essere assegnati dall’Istituto ad altra sede della stessa provincia/filiale metropolitana.

La modalità di presentazione della domanda è solo ed esclusivamente in via telematica mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l’apposito form e allegando il curriculum vitae, utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet dell’Istituto (secondo il percorso: www.inps.it – Homepage – Avvisi, Bandi e Fatturazione – Reclutamenti). La scadenza per inoltrare le domande è fissata alle ore 14.00 del 30 ottobre 2023.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando sul sito ufficiale di INPS, alla sezione “Avvisi, Bandi e Fatturazione” e su “Reclutamenti”.