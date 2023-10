Lavoro Sicilia: Eurospin, StroiliOro e Leroy Merlin assumono

Lavoro Sicilia: molteplici le aziende alla ricerca di personale da impiegare nell'Isola. Perché non dare un'occhiata alle offerte più interessanti? Eccone alcune.

Lavoro Sicilia: sono molte le offerte lavorative attive in questo momento nel territorio siciliano. In particolare, sono Eurospin, StroiliOro e Leroy Merlin le aziende che cercano personale da impiegare presso i propri punti vendita. Di seguito le alcune delle posizioni aperte per cui inviare la propria candidatura.

Lavoro Catania: Eurospin assume

Una posizione lavoro Sicilia vacante è quella di Capo settore che si occupi della corretta gestione dei punti vendita. Per potersi candidare è necessaria esperienza nel ruolo di almeno tre anni, maturata all’interno della GDO.

Costituiscono requisiti indispensabili: massima serietà e disponibilità, capacità di pianificazione ed autonomia lavorativa, eccellenti capacità di leadership e team working, attitudine alla formazione e gestione del personale, disponibilità a spostamenti quotidiani nell’ambito dell’area geografica indicata, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni festivi. Inoltre, costituisce un valore aggiunto il possesso di un titolo di studio universitario.

Lavoro Sicilia: StroiliOro cerca personale

Il noto marchio di gioielli è alla ricerca di personale da impiegare come addetto vendita nei locali a Palermo e provincia. Le risorse si occuperanno principalmente di assistenza alla clientela, attività di vendita e di gestione della cassa, organizzazione del punto vendita e allestimento vetrine.

Tra i requisiti principali, i seguenti: esperienza nella vendita, preferibilmente nel settore moda, accessori; diploma di scuola superiore; disponibilità al lavoro su turni; ottime doti comunicative e relazionali; conoscenza della lingua inglese (B1/B2). Si offre contratto a TD part time 20 ore e contratto intermittente (a chiamata).

Lavoro Sicilia: Leroy Merlin assume

Anche Leroy Merlin cerca personale in Sicilia, in particolare a Palermo per la posizione di Addetto Supply Chain. Tra i compiti da svolgere, i seguenti: assicurare il corretto allestimento delle aree logistiche (interna, esterna) imparando ad utilizzare i mezzi di lavoro (mezzi di movimentazione merci, dispositivi mobili) nel rispetto delle norme di sicurezza; verificare la corrispondenza tra lo stock fisico e digitale, facendo risalire eventuali anomalie; assicurare la corretta preparazione e gestione degli ordini Cliente, verificandone la qualità e il rispetto delle procedure aziendali.

Tra i requisiti richiesti, invece, diploma e/o Laurea, organizzazione e pianificazione e preferibile esperienza pregressa nel settore Retail o Gdo in ambito logistico.