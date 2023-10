Concorsi Sicilia: posizioni aperte in ASP e Ospedali dell’Isola

Concorsi Sicilia: sono diverse le tipologie di posizioni disponibili per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel settore pubblico.

Concorsi Sicilia: ottime notizie in arrivo per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. Infatti, i concorsi pubblici al momento attivi in Sicilia sono diversi, soprattutto nel settore sanitario. In particolare, alcune ASP e Aziende Ospedaliere dell’Isola sono alla ricerca di personale: ecco quali sono i concorsi Sicilia al momento attivi.

Concorsi Sicilia: ARNAS Civico – Di Cristina e Benfratelli

Tra i concorsi Sicilia in scadenza ne è presente uno promosso dall’ARNAS Civico – Di Cristina e Benfratelli di Palermo. Si tratta di un concorso pubblico per titoli ed esami che mira alla copertura di 8 posti di dirigente medico per le seguenti posizioni:

n. 6 posti disciplina di radiodiagnostica per la UOC Radiologia;

n. 1 posto disciplina di radiodiagnostica per la UOC Radiologia Interventistica;

n. 1 posto disciplina di Nefrologia per la UOC Nefrologia Pediatrica.

L’offerta proposta è quella di contratto a tempo indeterminato e la scadenza per presentare la propria candidatura è prevista per il 19 ottobre 2023. Per maggiori informazioni riguardo i requisiti per le singole posizioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Lavoro Sicilia: ASP Catania

Come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sezione “Concorsi ed Esami”, anche l’ASP di Catania ha attivato un concorso ed effettuato un rettifica a tale bando. In particolare, l’Azienda Sanitaria Provinciale etnea ha aperto un bando per coprire varie posizioni di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D e di operatori socio sanitari, categoria Bs per il Bacino Sicilia Orientale.

Le posizioni sono suddivise come segue:

per il profilo professionale di infermiere: trentuno posti – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania; venticinque posti – ASP Catania; dodici posti – A.O. Cannizzaro Catania; ottantasei posti – ARNAS Garibaldi Catania; otto posti – ASP Enna; nove posti – A.O.U. Policlinico Messina;

per il profilo professionale di operatore socio-sanitario: settantaquattro posti – ASP Catania; otto posti – ARNAS Garibaldi Catania; ventuno posti – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania; quindici posti – A.O. Cannizzaro Catania; due posti – ASP Enna; quattordici posti – ASP Ragusa; dieci posti – A.O.U. Policlinico Messina.



Come indicato sul bando, la data di scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 22 ottobre 2023. Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del bando integrale.

Offerte lavoro Sicilia: ASP Agrigento

Infine, è attivo anche un bando promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Il concorso, che si svolgerà per titoli ed esami, prevede la copertura di 31 posti di dirigente medico, per la disciplina di medicina d’emergenza-urgenza. Le posizioni offerte sono a tempo pieno e indeterminato e la scadenza per presentare le domande è prevista per il 26 ottobre 2023. Per chiarire eventuali dubbi riguardo questo concorso Sicilia si rimanda al bando integrale.