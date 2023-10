Ferrovie dello Stato, assunzioni anche in Sicilia: le posizioni

Ferrovie dello Stato, assunzioni anche in Sicilia: aperte alcune posizioni nell'Isola per entrare nell'organico dell'azienda di trasporti.

Ferrovie dello Stato, assunzioni Sicilia: per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nell’Isola, sono in arrivo ottime notizie. Infatti, la nota azienda di trasporto ferroviario è alla ricerca di personale per alcune posizioni attive in Sicilia. Ecco tutti i dettagli in merito alle posizione attualmente attive riguardo le assunzioni Ferrovie dello Stato.

Ferrovie dello Stato, assunzioni in Sicilia: le posizioni

Come anticipato, le posizioni aperte in Sicilia con Ferrovie dello Stato sono diverse. In particolare, si tratta di posti di lavoro nel ruolo di Specialista Facility & Building e per la posizione di Primo Ufficiale di Coperta. Nel primo caso, la posizione riguarda la città di Palermo in particolare, mentre il secondo annuncio è legato alla città di Messina.

Per poter presentare la propria candidatura, si rimanda alla sezione “Careers” del sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Infatti, cliccando sull’annuncio di lavoro di proprio interesse sarà possibile eseguire l’opportuna procedura online per presentare la propria candidatura. Di seguito, le informazioni sui requisiti e le scadenze per ogni posizione lavorativa.

Lavoro Ferrovie dello Stato: Specialista Facility & Building

Per poter presentare la candidatura per la posizione Specialista Facility & Building, è necessario avere i seguenti requisiti:

Laurea Magistrale nell’Area dell’ Ingegneria Industriale oppure Laurea Magistrale in Ingegneria Edile/ Architettura;

oppure Laurea Magistrale in Pregressa esperienza di almeno 5 anni nella gestione di asset / site aziendali e degli spazi in contesti strutturati;

Conoscenza della normativa di riferimento;

Conoscenza di sistemi operativi Windows, Pacchetto Office e Programmi Autocad, Primus, STR e Microsoft Project;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo); Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale.

Completano il profilo capacità di analisi, pianificazione e organizzazione del lavoro, tensione al risultato, comunicazione, orientamento al cliente e team working.

Per presentare la domanda per questa posizione c’è tempo fino al 18 ottobre 2023.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: Primo Ufficiale di Coperta

I requisiti per poter fare domanda per la posizione di Primo Ufficiale di Coperta nella campagna assunzioni Ferrovie dello Stato sono i seguenti:

Abilitazione e Certificato IMO/STCW nella sua versione aggiornata ed in corso di validità da Primo Ufficiale di Coperta (o alternativamente da Comandante) per navi di stazza pari o superiore a 3000 GT (STCW regola II/2);

Certificato G.M.D.S.S. R.O.C. o alternativamente G.O.C. (STCW regola IV/2) in corso di validità;

Attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio ‘MAMS’ (STCW Regola VI/2) in corso di validità;

Corso/Aggiornamento ‘Antincendio base – Antincendio Avanzato – Sopravvivenza e Salvataggio’ (STCW Regola VI/1-2 – Regola VI/3) in corso di validità;

Certificato di competenza in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili ‘MEDICAL CARE’ (STCW Regola VI/4-2) in corso di validità;

Attestato di addestramento in materia di ‘Uso Leadership e delle Capacità Manageriali’ (STCW Regola II/1 – Sez. A II/2) in corso di validità;

Attestato di addestramento sicurezza passeggeri (STCW regola V/2) in corso di validità;

Allegato 1 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di immatricolazione in corso di validità.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al giorno 23 ottobre 2023.