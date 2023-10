Concorsi Sicilia, molti i bandi in scadenza: tra questi, anche uno INPS

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi in scadenza ad ottobre 2023. Di seguito le informazioni da conoscere sui più interessanti riguardanti il territorio siciliano.

Concorsi Sicilia: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato un bando che prevede l’assunzione di 512 medici, dei quali in 56 saranno destinati alla Sicilia. Opportunità anche a Bagheria e Motta Sant’Anastasia: di seguito, tutte le informazioni più importanti sui bandi in questione.

Concorsi Sicilia: il bando INPS

L’assunzione dei 512 medici predisposta dal bando è atta all’assegnazione di incarichi di lavoro autonomo, per l’accertamento medico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati.

La suddivisione dei posti di lavoro per regione ne prevede 56 per la Sicilia; di seguito i requisiti per i futuri candidati che vorranno presentare domanda di partecipazione al concorso:

Laurea in Medicina e Chirurgia

in Medicina e Chirurgia Iscrizione all’Albo professionale sul territorio nazionale;

La domanda di partecipazione a tale bando potrà essere trasmessa via web, tramite l’apposita applicazione telematica sul sito ufficiale, entro e non oltre le ore 14:00 di giorno 30 ottobre 2023.

Concorsi Sicilia: il Comune di Bagheria assume

Il Comune di Bagheria, in provincia di Palermo, ha indetto un concorso per assistenti sociali. Nello specifico, la selezione pubblica è volta all’assunzione di 5 unità da inquadrare sotto il profilo di assistenti sociali, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Importante è specificare che la scadenza per presentare le domande di ammissione è fissata per giorno 19 ottobre 2023.

Concorsi Sicilia: opportuntà a Motta Sant’Anastasia

Il Comune di Sant’Anastasia ha indetto una selezione pubblica per esami, per l’aggiornamento degli elenchi di idonei dal quale attingere per assumere, a tempo indeterminato o determinato i seguenti profili professionali:

funzionari ad elevata qualificazione amministrativo

funzionari ad elevata qualificazione contabile

funzionari ad elevata qualificazione tecnico

funzionari ad elevata qualificazione di vigilanza

istruttore amministrativo

istruttore contabile

istruttore tecnico

istruttore di vigilanza

operatore esperto.

La data di scadenza del bando è stata fissata per giorno 30 ottobre 2023, ma per avere maggiori informazioni su di esso e bene leggere il testo pubblicato dal Comune.