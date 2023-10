Concorso Guardia di Finanza, 1673 posti anche per diplomati: come candidarsi

Concorso Guardia di Finanza: indetto nuovo bando per titoli ed esami, al fine di assumere 1673 risorse. Ecco i requisiti.

Concorso Guardia di Finanza: indetto un nuovo bando, per titoli ed esami, per la selezione di 1673 allievi finanzieri, di cui 1461 per il contingente ordinario e 212 per il contingente mare. Posso partecipare anche coloro i quali siano in possesso solo del diploma di maturità. Ecco quali sono i requisiti, come candidarsi e come si svolgerà il processo di selezione.

Concorso Guardia di Finanza: i requisiti

Per potersi candidare al concorso bisogna soddisfare i requisiti di seguito elencati:

Aver compiuto 18 anni al momento della presentazione della domanda;

Non aver superato i 26 anni di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

Non aver superato i 24 anni di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Concorso Guardia di Finanza: processo di selezione

Per poter essere selezionati, i candidati dovranno svolgere e superare una prova preselettiva che consisterà in un test con domande di italiano, storia, educazione civica, geografia e logico-matematiche. Dopodiché, si passerà alle seguenti prove d’esame:

Prova di efficienza fisica;

Accertamento dell’idoneità psico-fisica;

Accertamento dell’idoneità attitudinale;

Accertamento dell’idoneità al servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i relativi posti;

Valutazione dei titoli.

Concorso Guardia di Finanza: come fare domanda

Per poter effettuare la propria candidatura, sarà necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

Per i volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è fissato alle ore 12 del 21 ottobre 2023. La modalità di presentazione è, solo ed esclusivamente, in via telematica, mediante la procedura disponibile sul portale della Guardia di Finanza. Ci si potrà registrare con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica).