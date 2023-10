Ferrovie dello Stato, assunzioni: posti anche in Sicilia

Ferrovie dello Stato, assunzioni: l'azienda di trasporto ferroviario è alla ricerca di personale. Posti disponibili anche in Sicilia.

Ferrovie dello Stato: assunzioni in vista per l’azienda che si occupa del trasporto ferroviario in Italia. Infatti, FS è alla ricerca di personale in varie regioni italiane tra le quali spicca anche la Sicilia. Ecco tutte le informazioni più importanti in merito.

Ferrovie dello Stato, assunzioni: l’offerta

Come anticipato, Ferrovie dello Stato è alla ricerca di personale in più regioni italiane. Nello specifico, le città interessate dalle assunzioni sono le seguenti:

Milano;

Verona;

Torino;

Genova;

Firenze;

Bologna;

Roma;

Napoli;

Bari;

Palermo ;

; Catania ;

; Reggio Calabria.

La posizione aperta è quella di Assistente Lavori Opere Civili, e le figure assunte saranno inserite presso Italferr S.p.A.

Ferrovie dello Stato assume: requisiti

Ma quali sono i requisiti per coloro i quali sono interessati a presentare la propria candidatura? Di seguito, l’elenco completo:

Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti;

nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti; Esperienza pregressa di almeno due anni, in cantieri nell’ambito della realizzazione di progetti o nella progettazione di opere infrastrutturali, in ruoli analoghi;

Conoscenza di base della normativa in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza , dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative;

, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative; Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Team system CPM (ex STR Vision CPM) e di software BIM come Autodesk Revit, Solibri Model Checker; Autodesk Naviswork; BIM360;

Conoscenza base della lingua inglese;

Piena disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale;

Costituiscono titoli preferenziali: aver maturato esperienza nella gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario nell’ambito della Direzione Lavori o Supervisione Lavori; iscrizione all’albo professionale; abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08 (corso di 120 h); conoscenza e utilizzo di piattaforme digitali di collaborazione e software BIM.



A completamento del profilo, si richiedono capacità relazionali e di lavorare in gruppo (comunicazione, assertività, negoziazione), capacità di sintesi e orientamento al risultato, pianificazione e orientamento al cliente.

Come fare domanda

Per coloro i quali sono interessati a presentare la propria candidatura, il termine è previsto per il 16 ottobre 2023. Si ricorda che per candidarsi è necessario effettuare l’opportuna procedura online sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato, alla sezione “Careers”.