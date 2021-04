Concorso Esercito 2021, bando per 4000 VFP1: requisiti e scadenze

Concorso Esercito 2021 per la selezione di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno. Ecco entro quando si può inviare la domanda e quali requisiti occorrerà possedere.

È stato pubblicato il bando di concorso Esercito 2021 attraverso il quale si procederà all’arruolamento di 4000 Volontari in ferma prefissata di un anno. Vediamo la suddivisione dei posti a bando ed entro quando è possibile inviare la domanda di partecipazione.

Concorso Esercito 2021: suddivisione dei posti

I 4000 posti a bando, previsti dal concorso Esercito 2021, saranno suddivisi in due blocchi di incorporamento. Per quanto riguarda la divisione dei posti, sia per il primo che per il secondo incorporamento, si procederà nella seguente maniera:

1907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata;

20 per elettricista infrastrutturale;

20 per idraulico infrastrutturale;

20 per muratore;

20 per falegname;

10 per fabbro;

3 per meccanico di mezzi e piattaforme.

Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di “elettricista infrastrutturale”, “idraulico infrastrutturale”, “muratore”, “falegname”, “fabbro” e “meccanico di mezzi e piattaforme”.

Requisiti

Tra i requisiti previsti, spiccano:

la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 18° anno di eta’ e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età; aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Scadenza del bando

Il bando di concorso Esercito 2021 prevede due differenti termini di presentazione delle domande per il primo e per il secondo blocco di incorporamento.

Per quanto riguarda il primo blocco, la domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 aprile 2021 all’8 maggio 2021 (per i nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003, estremi compresi).

Al contrario, la domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 (per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003, estremi compresi) per quanto riguarda il secondo blocco.

È possibile inviare domanda di partecipazione al concorso Esercito 2021 per entrambi i blocchi, pur nel rispetto dei termini di scadenza dei suddetti.

Concorso Esercito 2021: posti riservati ad alcune categorie

Il 10% dei posti disponibili sarà riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

diplomati presso le scuole militari;

assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;

assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;

assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.