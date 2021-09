Concorsi pubblici 2021: bandi attivi e in scadenza a settembre

Concorsi pubblici 2021: ecco tutti i bandi attivi e in scadenza a settembre. Nuovi concorsi e offerte di lavoro per laureati e diplomati nel settore pubblico.

Sei alla ricerca di concorsi pubblici 2021? A settembre ci sono ancora molti bandi attivi e in scadenza, che offrono opportunità in diversi settori. Vediamo di quali si tratta.

Concorso Agenzia delle Entrate: 2330 funzionari amministrativi

È uno dei concorsi più interessanti degli ultimi anni. L’Agenzia delle Entrate ha bandito un bando di concorso per reclutare 2330 funzionari amministrativi. Una nuova prospettiva che si apre per tanti laureati, che verranno assunti a tempo indeterminato in attività amministrativo-tributarie. Le informazioni complete sono disponibili tra i concorsi Gazzetta ufficiale. La scadenza è il 30 settembre.

Concorso Ministero della Giustizia: 8.171 addetti

Un’altra possibilità interessante è quella offerta dal Ministero della Giustizia, che è alla ricerca di 8.171 addetti all’Ufficio per il processo. Il bando è stato reso disponibile anche nella Gazzetta ufficiale concorsi. La scadenza è il 23 settembre.

Concorso MEF: 500 assunzioni

Proseguiamo la rassegna dei concorsi pubblici attivi e in scadenza, con un bando per 500 assunzioni a tempo determinato nel ruolo di personale non dirigenziale. 420 di queste risorse saranno impiegate nelle amministrazioni centrali titolari, mentre altre 80 verranno assegnate al MEF. La scadenza è il 20 settembre.

Concorsi pubblici 2021 Sicilia: bando per autisti

Se sei alla ricerca di concorsi per diplomati in Sicilia, si sono aperte nuove opportunità. Il Rap di Palermo è alla ricerca di 46 autisti a tempo pieno. La scadenza è il 29 settembre.

Concorsi Regione Sicilia: assunzioni nei centri d’impiego

La Regione Sicilia ha già dato da qualche giorno il via libera: arrivano nuovi concorsi sull’Isola. Verranno banditi 1500 posti per diplomati e laureati in diversi settori. Di questi, un migliaio verranno impiegati a tempo indeterminato nei Centri per l’impiego.

Si cercano:

537 laureati che affronteranno una preselezione sulla base dei titoli e poi una prova scritta; 487 diplomati affronteranno prove scritte e orali.

Concorso Ministero della Cultura per 150 assistenti

Tra i concorsi 2021, c’è grande attesa per il bando del Ministero della Cultura: presto si apriranno le assunzioni per 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza e 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza. Chi vincerà il bando potrà lavorare in musei, archivi di Stato, gallerie d’arte, parchi archeologici, biblioteche, complessi monumentali.