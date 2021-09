Concorso Esercito italiano 2021: bando per 101 allievi ufficiali

Concorso Esercito 2021: pubblicato un nuovo bando per 101 allievi ufficiali in Ferma Prefissata. Posti nel Corpo ingegneri, di commissariato e sanitario.

Indice 1 Ministero della difesa concorsi: i posti disponibili

2 Concorsi Difesa: i requisiti per il nuovo bando

3 Presentare la domanda su www. difesa.it

Concorso Esercito italiano 2021: è stato pubblicato proprio nelle scorse ore il nuovo bando per l’ammissione di 101 allievi ufficiali. Le risorse verranno ammesse all’11° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell’esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario. La scadenza è il 14 ottobre 2021.

Ecco nel dettaglio tutte le informazioni su posti e su come presentare la domanda per il nuovo Concorso Esercito italiano 2021.

Ministero della difesa concorsi: i posti disponibili

Sono disponibili 66 posti per il Corpo degli ingegneri:

3 posti per laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica (LM 20);

1 posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20);

5 posti per laureati in ingegneria delle comunicazioni (LM 27);

10 posti per laureati in ingegneria elettronica (LM-29);

1 posto per laureati in ingegneria elettrica (LM 28);

7 posti per laureati in informatica (LM 18), ingegneria informatica (LM 32) ovvero in sicurezza informatica (LM 66);

4 posti per laureati in ingegneria meccanica (LM 33);

14 posti per laureati in ingegneria civile (LM 23), con abilitazione all’esercizio della professione;

15 posti per laureati in architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4), con abilitazione all’esercizio della professione;

3 posti per laureati in scienze chimiche (LM 54);

1 posto per laureati in scienze e tecnologie geologiche (LM 74);

2 posti per laureati in ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35);



Sono disponibili 15 posti per il Corpo di commissariato:

4 posti per laureati in giurisprudenza (LGM/01);

11 posti per laureati in scienze dell’economia (LM 56);





Sono disponibili 20 posti per il Corpo Sanitario:

13 posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all’esercizio della professione;

5 posti per laureati in medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all’esercizio della professione;

2 posti per laureati in farmacia e farmacia industriale (LM 13).

Concorsi Difesa: i requisiti per il nuovo bando

Chi può partecipare al nuovo Concorso Forze Armate per allievi ufficiali? Possono presentare la domanda i cittadini di entrambi i sessi che:



Non hanno superato il giorno in cui si compiono 38 anni di età al momento della presentazione della domanda.

Hanno la cittadinanza italiana;

Godono dei diritti civili e politici;

Non sono stati destituiti, dispensati oppure dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; o ancora licenziati presso una pubblica amministrazione in seguito a un provvedimento disciplinare;

Non hanno condanne per delitti;

Non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;

Ogni anno escono diversi bandi per concorsi eserciti. In questo caso, per ricoprire i posti indicati, è necessario avere una laurea magistrale o una laurea magistrale a ciclo unico. Sono diverse le classi di laurea accettate, per cui si consiglia di visionare il bando sul sito della Gazzetta ufficiale.

Presentare la domanda su www. difesa.it

La domanda per partecipare al concorso deve essere presentata online tramite il portale del Ministero della difesa, all’indirizzo www.difesa.it, nella sezione dedicata ai concorsi. La scadenza per inoltrare è il 14 ottobre 2021.