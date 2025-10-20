Concorso esercito: e stato recentemente pubblicato il bando relativo al nuovo concorso dell’esercito, volto al reclutamento di ben 6.000 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI). Si ricorda che il concorso è aperto ai civili che possiedono almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Secondo il bando pubblicato il reclutamento avverrà in tre blocchi di incorporamento, e le scadenze per presentare le domande variano in base al blocco di riferimento. Apri ma scadenza è fissata per la data del 12 novembre 2025. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso esercito, posti disponibili per il primo blocco

Il Ministero della Difesa ha indetto il nuovo concorso finalizzato a reclutare nell’Esercito 6000 Volontari in ferma prefissata iniziale. I posti disponibili saranno suddivisi in tre blocchi di incorporamento. Per il primo blocco saranno messi a disposizione ben 2000 posti così suddivisi:

1.522 per “incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata”;

400 posti per “ordinari non specializzati” da destinare ai Reparti Operativi;

5 per incarico di impiego “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

5 per incarico di impiego “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

8 per incarico di impiego “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

5 per incarico di impiego “Esploratore equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze dello squadrone a cavallo);

25 per incarico di impiego “Tecnico di Aeromobili di 1° livello” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI).

In questo caso la scadenza per presentare domanda è fissata per giorno 12 novembre 2025. Potranno presentare domanda i nati dal dal 12 novembre 2001 al 12 novembre 2007, estremi compresi.

Concorso esercito, posti disponibili per il secondo blocco

Anche per il secondo blocco saranno previsti 2000 posti, così suddivisi:

1.272 per “incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata”;

200 per “ordinari non specializzati” da impiegare nei Reparti Operativi;

450 per il comparto “Forze Speciali”;

5 per incarico di impiego “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

5 per incarico di impiego “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

8 per incarico di impiego “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

5 per incarico di impiego “Esploratore equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze dello squadrone a cavallo);

25 per incarico di impiego “Tecnico di Aeromobili di 1° livello”;

in questo caso la data di scadenza per poter presentare domanda è fissata al 10 febbraio 2026 ed aprirà il 12 gennaio 2026. Potranno partecipare tutti i nati dal 10 febbraio 2002 al 10 febbraio 2008, estremi compresi.

Concorso esercito, posti disponibili per il terzo blocco

per il terzo blocco saranno previsti 2000 posti, di cui:

1.522 per “incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata”;

400 per “ordinari non specializzati” da impiegare nei Reparti Operativi;

5 per incarico di impiego “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

5 per incarico di impiego “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

8 per incarico di impiego “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

10 per incarico di impiego “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

5 per incarico di impiego “Esploratore equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze dello squadrone a cavallo);

25 per incarico di impiego “Tecnico di Aeromobili di 1° livello”

in questo caso le domande di partecipazione dovranno essere presentate dal 23 giugno 2026 al 22 luglio 2026. Potranno presentare domanda tutti i dal 22 luglio 2002 al 22 luglio 2008, estremi compresi.