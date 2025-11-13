Concorso Ministero dei Trasporti 2025: è ormai alle porte e rappresenta una delle occasioni più attese per entrare nella Pubblica Amministrazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha infatti annunciato l’avvio di una nuova selezione pubblica che offrirà 232 posti da assistente amministrativo a tempo indeterminato, distribuiti tra le sedi centrali e periferiche del Ministero.

L’iniziativa rientra nel piano straordinario di assunzioni previsto dal DPCM del 7 agosto 2024, che punta al rafforzamento del personale nella PA. Solo al MIT, tra il 2025 e il 2027, entreranno 559 nuovi dipendenti, un passo importante per rinnovare e rendere più efficiente la macchina amministrativa dello Stato

Concorso Ministero dei Trasporti, requisiti richiesti

Il Concorso Ministero dei Trasporti sarà aperto principalmente ai diplomati, ma potranno partecipare anche i laureati. I requisiti generali di ammissione includono:

Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado. È possibile che nel bando ufficiale vengano indicati indirizzi di studio preferenziali, in base alle esigenze operative degli uffici del MIT.

Concorso Ministero dei Trasporti, le prove d’esame

Il Concorso MIT 2025 seguirà una struttura simile ad altri concorsi pubblici nazionali, con prove pensate per valutare sia le conoscenze teoriche che le competenze pratiche dei candidati.

Le fasi previste saranno:

prova preselettiva (eventuale). Un test a risposta multipla su logica, cultura generale e materie specifiche, utile per selezionare i candidati ammessi alle prove successive.

Un test a risposta multipla su logica, cultura generale e materie specifiche, utile per selezionare i candidati ammessi alle prove successive. prova scritta. Potrà consistere in quesiti a risposta sintetica, nella redazione di un elaborato o in un test con domande chiuse. Le materie probabili includono: diritto amministrativo, contabilità pubblica, contratti pubblici, sicurezza sul lavoro.

Potrà consistere in quesiti a risposta sintetica, nella redazione di un elaborato o in un test con domande chiuse. Le materie probabili includono: diritto amministrativo, contabilità pubblica, contratti pubblici, sicurezza sul lavoro. prova orale. Approfondirà le stesse materie della prova scritta e includerà la verifica delle competenze informatiche, della conoscenza della lingua inglese e delle attitudini relazionali e organizzative.

L’obiettivo è individuare candidati capaci non solo di conoscere la normativa, ma anche di lavorare in modo efficiente e collaborativo, qualità indispensabili nel ruolo di assistente amministrativo

Concorso Ministero dei Trasporti, come presentare la domanda

Il bando ufficiale del Concorso Ministero dei Trasporti 2025 sarà pubblicato a breve sul sito del MIT e sulla piattaforma inPA.gov.it, il portale unico del reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Per candidarsi sarà necessario:

autenticarsi con SPID , CIE o CNS ;

, o ; disporre di una PEC personale (Posta Elettronica Certificata);

(Posta Elettronica Certificata); compilare e inviare la domanda online entro la scadenza indicata nel bando.

Tutti i candidati riceveranno conferma dell’iscrizione e potranno consultare le successive comunicazioni direttamente online, senza invio di documenti cartacei.