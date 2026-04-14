Concorso Forze Armate: numerosi i bandi attivi per entrare a a far parte delle forze armate italiane! Si prevede un’arruolamento di 3.382 volontari in ferma prefissata triennale (VFT), destinati a essere impiegati nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 22 aprile 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.
Concorso Forze Armate, i requisiti richiesti
Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- avere compiuto 18 anni e non superato i 28 anni (29 per i volontari in rafferma annuale);
- aver superato il corso basico di formazione iniziale;
- idoneità fisica all’impiego nelle Forze Armate;
- non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni;
- non avere condanne per delitti non colposi;
- non essere imputati in procedimenti penali;
- condotta incensurabile;
- possesso di una patente di guida valida;
- diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media).
Concorso Forze Armate, i posti disponibili
Per l’Esercito italiano sono previsti 1555 posti, così suddivisi:
- 1.488 per incarico/specializzazione,
- 14 per “Elettricista infrastrutturale”,
- 14 per “Idraulico infrastrutturale”,
- 5 per “Meccanico di mezzi e piattaforme”,
- 6 per “Fabbro”,
- 17 per “Muratore”,
- 7 per “Falegname”,
- 2 per “Esploratore equestre”,
- 2 per “Artigliere equestre”.
Marina Militare, 1085 posti, così distribuiti:
- 670 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM),
- 425 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.
Infine, per l‘Aeronautica Militare sono previsti 732 posti, di cui 513 riservati ai VFI in servizio.
Il reclutamento avverrà in un’unica immissione, con incorporazione prevista a partire da gennaio 2027. È importante notare che non è consentita la partecipazione al concorso per più Forze Armate o Corpi.
Concorso Forze Armate, le prove da superare
Sii prevedono tre diverse prove:
- prova di selezione: consiste in un test culturale, logico-deduttivo e professionale,
- accertamenti psico-fisici: valutazione dell’idoneità fisica e attitudinale,
- prove di efficienza fisica: test specifici per uomini e donne.
La prova di selezione si svolgerà in un’unica sessione interforze e comprenderà 100 quesiti a risposta multipla suddivisi tra le seguenti materie:
- 10 di matematica,
- 20 di italiano,
- 5 di cittadinanza e costituzione,
- 10 di ordinamento e regolamenti militari,
- 5 di storia,
- 5 di geografia,
- 5 di scienze,
- 10 di inglese,
- 30 di deduzioni logiche.