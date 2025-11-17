Concorso Marina Militare: è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 2.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI). In questo caso la selezione è aperta a tutti i civili in possesso di licenza media!
Si ricorda che il reclutamento avverrà in due fasi distinte, con due blocchi di domande e relativi incorporamenti. Le domande per il primo blocco devono essere inviate entro il 26 novembre 2025.
Concorso Marina Militare, i posti disponibili
Il Ministero della Difesa ha indetto il nuovo concorso per il reclutamento nella Marina Militare di 2.500 Volontari, così distribuiti:
- 1.700 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM): 1.339 per il settore d’impiego “navale”; 131 per il settore d’impiego “anfibi”; 79 per il settore d’impiego “incursori”; 39 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”; 52 per il settore d’impiego “sommergibilisti”; 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;
- 800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti: 760 per le varie specialità, abilitazioni; 10 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”; 15 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”; 15 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”.
Concorso Marina Militare, come presentare domanda
Le procedure di reclutamento sono gestite mediante il portale dei concorsi on – line del Ministero della Difesa. I candidati devono presentare la domanda di partecipazione attraverso il portale nel rispetto delle seguenti scadenze:
- la domanda di partecipazione per il primo blocco può essere presentata dal 28 ottobre 2025 al 26 novembre 2025, per i nati dal 26 novembre 2001 al 26 novembre 2007, estremi compresi;
- la domanda di ammissione per il secondo blocco va presentata dal 1° luglio 2026 al 30 luglio 2026, per i nati dal 30 luglio 2002 al 30 luglio 2008, estremi compresi.
Concorso Marina Militare, come avviene la selezione
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
- inoltro delle domande;
- valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;
- approvazione della graduatoria del settore d’impiego;
- convocazione dei candidati collocati in posizione utile;
- formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
- attribuzione delle relative categorie / specialità / abilitazioni;
- approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
- convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico – fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata iniziale nella Marina Militare.