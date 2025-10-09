Concorso MAECI: è stata annunciata la riapertura del concorso indetto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), volto all’assunzione di 200 Assistenti amministrativi in possesso del diploma. A seguito di una sentenza del Tribunale di Milano, che ha giudicato discriminatoria la clausola del bando originario riservante la partecipazione ai soli cittadini italiani, il concorso è stato modificato per adeguarsi a quanto stabilito.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 ottobre 2025, e la partecipazione è ora aperta anche ai candidati non italiani, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

Concorso MAECI, la prova scritta sa superare

Il concorso, organizzato con il supporto di Formez PA, si svolgerà secondo un percorso articolato in diverse fasi:

una prova scritta;

una prova orale;

una prova facoltativa in lingua straniera;

la valutazione dei titoli.

La prova scritta consisterà in un test composto da 40 domande a risposta multipla, pensato per valutare sia le competenze teoriche che le capacità di ragionamento dei candidati:

n. 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie: elementi di diritto consolare (9 quesiti); elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (5 quesiti); elementi di contabilità di Stato (5 quesiti); lingua inglese (6 quesiti).

volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie: elementi di diritto consolare (9 quesiti); elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (5 quesiti); elementi di contabilità di Stato (5 quesiti); lingua inglese (6 quesiti). n. 7 q uesiti volti a verificare la capacità logico- deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

uesiti volti a verificare la capacità logico- deduttiva e di ragionamento critico-verbale; n. 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo (i quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata).

Concorso MAECI, la prova orale

la prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volta ad accertare la preparazione dei candidati e verterà sulle seguenti materie:

elementi di diritto consolare;

elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;

elementi di contabilità di Stato;

ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

elementi di geografia;

lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

altra lingua veicolare a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

Concorso MAECI, come inviare domanda

Per partecipare al concorso MAECI sarà necessario inviare la propria candidatura entro il 22 ottobre 2025, utilizzando esclusivamente la modalità telematica. La domanda deve essere presentata attraverso il Portale inPA, accedendo tramite il link disponibile nella pagina ufficiale del concorso.

Per accedere alla piattaforma è richiesto l’uso di credenziali digitali valide, come lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure le credenziali eIDAS, per i cittadini provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea.