Concorsi pubblici: per chi è alla ricerca di un impiego il mese di settembre offre numerose opportunità lavorative. Sono infatti aperti diversi bandi destinati sia diplomati che a laureati. Di seguito tutte le posizioni lavorative aperte e le date di scadenza entro cui presentare domanda.

Si ricorda che sono aperti anche i concorsi per: allievi agenti della polizia penitenziaria, concorsi di aeronautica militare, concorsi relativi all’agenzia cybersicurezza nazionale e tanti altri. Di seguito alcuni bandi con le relative scadenze.

Concorsi pubblici: Asmel nuovo maxi bando

È stato pubblicato il bando per il concorso ASMEL 2025, volto all’aggiornamento degli elenchi di candidati idonei per assunzioni a tempo indeterminato e determinato in vari ruoli professionali su tutto il territorio nazionale. La selezione è rivolta a persone con diversi livelli di istruzione, inclusi diplomati, laureati e chi ha completato l’obbligo scolastico, a seconda del profilo richiesto. Le candidature potranno essere inviate a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 30 settembre 2025.

Concorsi pubblici: Ministero della Salute e Consiglio Nazionale delle Ricerche

È stato indetto un concorso dal Ministero della Salute per la selezione di Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. La procedura selettiva mira a coprire 30 posti distribuiti su tutto il territorio nazionale, con inserimento nell’Area dei funzionari, per soddisfare le necessità degli uffici centrali e periferici del Ministero. Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato. Le candidature potranno essere presentate entro il 18 settembre 2025.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha avviato nuovi concorsi pubblici per reclutare complessivamente 102 candidati tra diplomati e laureati. Le selezioni sono finalizzate all’assunzione di diversi profili professionali, con contratti sia a tempo determinato che indeterminato, da inserire in varie sedi distribuite sul territorio nazionale. I termini per presentare le domande variano a seconda del concorso e sono compresi tra il 4 e il 6 settembre 2025.

Concorsi pubblici: posizioni presso uffici INPS

Nel 2025 sono stati aperti nuovi concorsi per Dirigenti INPS. Le procedure selettive mirano all’assunzione a tempo indeterminato di 13 dirigenti di seconda fascia, appartenenti al personale dirigenziale dell’INPS, con alcuni posti riservati a candidati con competenze informatiche. Le assunzioni saranno distribuite tra diverse sedi INPS situate in varie regioni del Nord, Centro e Sud Italia. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 17 settembre 2025.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha aperto una selezione pubblica per il reclutamento di Medici Fiscali. Sono previsti 105 posti per medici specializzati in medicina fiscale, da destinare alle sedi territoriali dell’INPS. Le candidature devono essere presentate entro il 10 settembre 2025.