Concorso Marina Militare: È stato recentemente pubblicato il bando di concorso Marina militare per 2025 volto al reclutamento di circa 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). Si ricorda che anche in questo caso la selezione sarà aperta a tutti i civili in possesso di licenza media. Il reclutamento sarà effettuato su due blocchi di domande e distinti incorporamenti.

Le domande di partecipazione per il primo blocco devono essere inviate entro il 26 novembre 2025. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Concorso Marina Militare, i posti disponibili

I posti per i 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) saranno così distribuiti:

(CEMM), così distribuiti:1.339 per il settore d’impiego “navale”; 131 per il settore d’impiego “anfibi”; 79 per il settore d’impiego “incursori”; 39 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”; 52 per il settore d’impiego “sommergibilisti”; 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”; 800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti: 760 per le varie specialità, abilitazioni; 10 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”; 15 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”; 15 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”.

Concorso Marina Militare, la selezione

Il reclutamento per il nuovo concorso la Marina militare avverrà seguendo le seguenti fasi:

inoltro delle domande;

valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;

approvazione della graduatoria del settore d’impiego “CEMM navale” e “CP” e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego incursori, Componente subacquei, anfibi, sommergibilisti, Componente aeromobili e Soccorritori Marittimi;

convocazione dei candidati collocati in posizione utile;

formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;

attribuzione delle relative categorie / specialità / abilitazioni;

approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico – fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;

decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata iniziale nella Marina Militare.

Concorso Marina Militare, la domanda

Le procedure di reclutamento sono gestite mediante il portale dei concorsi on – line del Ministero della Difesa. Si dovranno rispettare le seguenti scadenze: