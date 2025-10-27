Concorso aeronautica militare: indetto dal Ministero della Difesa, per il 2026, il reclutamento nell’Aeronautica Militare di 1.050 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). Ecco quali sono le informazioni necessarie per potersi candidare, come i requisiti richiesti, la suddivisone dei posti e le modalità per presentare la domanda.
Concorso aeronautica militare: come sono suddivisi i posti
I posti sono suddivisi nel seguente modo:
- 1.000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;
- 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.
Il reclutamento prevede due distinti incorporamenti, così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di giugno 2026, per i primi 525candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari”;
- 2° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di settembre/ottobre 2026, per i successivi 475 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)
Una riserva del 10% è destinata ai diplomati presso le Scuole Militari e i figli di militari deceduti in servizio.
Concorso aeronautica militare: i requisiti
Per partecipare al concorso, bisogna soddisfare i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana.
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Età compresa tra il 18° e il 24° anno di età non superato (ovvero nati dal 21 novembre 2001 al 21 novembre 2007, estremi compresi, per chi presenta domanda nell’attuale finestra).
- Non essere stati condannati per delitti non colposi o non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
- Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione.
- Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
- Aver tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
- Idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate.
- Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti.
- Non essere in servizio come volontari nelle Forze Armate.
Per quanto riguarda l titolo di studio, il requisito minimo di studio è l’aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).
Saranno valutati positivamente ulteriori titoli di studio come:
- Superamento di ogni singola classe della scuola secondaria di secondo grado (fino al 4°anno): 1 punto.
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale): 9 punti, con incremento per voti superiori a 60/100, fino a un massimo di 12 punti.
- Diploma di laurea triennale: 13 punti, con incremento per voti superiori a 66/110, fino a un massimo di 16,30 punti.
- Diploma di laurea magistrale/specialistica: 17 punti, con incremento per voti superiori a 66/110, fino a un massimo di 20,30 punti.
Chi in possesso dei seguenti diplomi specifici, acquisirà ulteriore punteggio:
- Diploma di perito aeronautico.
- Diplomi tecnici in Trasporti e Logistica.
- Diplomi tecnici in Informatica e Telecomunicazioni.
Come presentare la domanda
La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente sul portale InPA, accedendo tramite SPID. Condizione necessaria è il possesso di una PEC.