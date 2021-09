Concorso Pnrr per 500 laureati: bando in scadenza

Concorso Pnrr: ultima settimana per candidarsi al bando di concorso rivolto ai laureati. Di seguito i requisiti per presentare la propria domanda.

Il termine ultimo per inviare la domanda per il concorso Pnrr è fissata al 20 settembre. Il concorso prevede il reclutamento di 500 laureati. Il bando è stato pubblicato a metà agosto sulla Gazzetta Ufficiale per l’assunzione di 500 nuovi funzionari in possesso di una laurea in uno dei seguenti campi: discipline economiche, giuridiche, statistico-matematiche e ingegneristiche.

Come presentare la domanda e le prove previste

La domanda può essere presentata fino alle 14 del 20 settembre 2021 attraverso il portale dedicato del sito del Pnrr. Per farlo occorre essere in possesso di Spid e di un indirizzo di posta certificata Pec intestate a sé. Tutte le assunzioni saranno con contratto a tempo determinato con un minimo di 36 mesi e non oltre il 2026.

Inoltre, per partecipare al concorso saranno previste delle prove di selezione. Tuttavia, è prevista una prova selettiva scritta, differente per i codici di concorso che si svolgerà utilizzando piattaforme digitali.

Successivamente alla prova scritta, si provvederà alla valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso, che sarà effettuata solo a seguito dell’espletamento della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base della documentazione prodotta.

Le posizioni

I 500 funzionari saranno ripartiti in diversi ambiti:

198 unità per il profilo economico;

125 unità per il profilo giuridico;

73 unità per il profilo statistico-matematico;

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Concorso Pnrr: i requisiti