Concorso Mibac, 270 assunzioni per archivisti: le novità

Concorso Mibac per lavorare negli Archivi dello Stato e nelle Soprintendenze archivistiche. Ecco a chi si rivolge e come potrebbe svolgersi la selezione.

Concorso Mibac – Il Ministero della Cultura è alla ricerca di archivisti e specialisti in biblioteconomia da assumere a tempo indeterminato: lo prevede l’articolo 1bis della legge di conversione del Decreto Reclutamento approvata lo scorso agosto. Nello specifico, il testo prevede la copertura di 270 posti di lavoro da assumere entro il triennio 2021-2023. Le assunzioni serviranno a potenziare gli Archivi dello Stato e le Soprintendenze archivistiche.

Mibac concorso: requisiti e posizione offerta

Il nuovo concorso Mibac, ancora da bandire, prevede l’inquadramento di personale non dirigenziale ad alta specializzazione tecnica. La posizione rientra all’interno dell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

Tra i requisiti, ai candidati si chiede il possesso di uno dei seguenti titoli:

laurea in archivistica e biblioteconomia , assieme a un diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale. In alternativa, si richiede diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della Cultura, o titoli equipollenti;

, assieme a un diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale. In alternativa, si richiede diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della Cultura, o titoli equipollenti; altra laurea, insieme a un diploma di specializzazione conseguito presso una delle scuole di alta formazione e studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della Cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti. In alternativa è possibile candidarsi con un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

Inoltre, ai fini dell’assunzione il concorso Mibac valorizzerà l’esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomia nella PA.

Concorso Mibac per funzionari archivisti: quando arriva

Il bando, come già precisato, non è ancora disponibile. Quando lo sarà, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’ente.

Tuttavia, in attesa di completare il piano delle assunzioni, il Mibac si avvarrà della collaborazione con esperti archivisti per la tutela del patrimonio archivistico. Il loro contratto avrà durata massima di 24 mesi.

Mibact Concorsi: le procedure

In attesa del bando ufficiale, è probabile che il concorso Mibac si svolgerà con le nuove procedure concorsuali stabilite dalla riforma dei concorsi pubblici.

Le novità consistono principalmente in una procedura velocizzata e digitalizzata, che potrebbe prevedere una prova scritta computer based e una eventuale prova orale.