Concorsi Sicilia, assunzioni in aziende ospedaliere e non solo: i bandi

Concorsi Sicilia di seguito i nuovi bandi in Gazzetta Ufficiale ed altri non ancora scaduti. Tante le proposte allettanti per chi cerca un impiego.

Recentemente sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi bandi di concorsi Sicilia, dunque messi a disposizione nuovi posti di lavoro. Si tratta di posti in aziende ospedaliere ma non solo: domani scade infatti un bando per autisti.

Di seguito, tutte le informazioni utili per chi sta cercando lavoro nell’Isola.

Concorso Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania

Pubblicato sulla Gazzetta il 24 settembre 2021, c’è un bando dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania.

Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, a tempo indeterminato.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, è il 24 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni, il bando integrale si trova sul sito istituzionale dell’azienda, ma ci si può rivolgere anche al settore risorse umane dell’azienda tramite e-mail: a.moschella@ao-ve.it – bongiorno@policlinico.unict.it – santangelo@policlinico.unict.it.

Concorsi Sicilia: ecco i bandi ancora attivi

Tra i concorsi Sicilia ancora attivi, ricordiamo quello dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che offre dodici posti di dirigente medico di cardiologia. Il bando scade il 14 ottobre 2021 e tutte le informazioni riguardanti la procedura possono essere richieste tramite la piattaforma concorsi asptrapani.selezionieconcorsi.it.

Altri bandi ancora attivi, con scadenza il 7 ottobre, sono quelli legati all’Azienda ospedaliera “Papardo” di Messina. In particolare, sono stati indetti:

un concorso pubblico (per titoli ed esami) volto all’ assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche e della professione di Ostetrica. La domanda di partecipazione andrà presentata telematicamente, nel sito dell’Azienda Ospedaliera Papardo, compilando lo specifico modulo online;

(per titoli ed esami) volto all’ La domanda di partecipazione andrà presentata telematicamente, nel sito dell’Azienda Ospedaliera Papardo, compilando lo specifico modulo online; una selezione pubblica , sia per titoli che per colloquio, volto al conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa disciplina di Dermatologia ;

, sia per titoli che per colloquio, volto al conferimento di un ; un concorso pubblico, per titoli ed esami, per coprire, a tempo indeterminato, un posto di un dirigente ingegnere con prevalenti competenze in ambito sanitario.

Inoltre, fino al prossimo 3 ottobre 2021 si può presentare domanda e poi partecipare alle relative selezioni per ottenere uno dei 43 posti di dirigente medico di varie discipline presso l’Azienda sanitaria provinciale di Enna.

Infine, cambiando tipologia di lavoro, anche l’Azienda Risorse Ambiente Palermo (RAP) ha bisogno di dipendenti. Infatti, l’azienda è alla ricerca di 46 autisti con rapporto a tempo pieno al livello 3° parametro B del CCNL dei Servizi Ambientali – Utilitalia. Per partecipare a questo bando basterà la licenza media e, ovviamente, candidarsi entro e non oltre il 29 settembre 2021.