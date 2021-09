Assunzioni Enel, posizioni anche per diplomati: come candidarsi

La famosa azienda del settore dell’energia cerca personale in Italia: ecco tutte le informazioni utili per candidarsi alle assunzioni Enel.

L’azienda Enel, con sede principale a Roma, periodicamente seleziona personale per la copertura di alcuni posti di lavoro in Italia. Una volta selezionati, i candidati assunzioni Enel vengono inseriti nelle diverse società del Gruppo tramite assunzioni a tempo determinato o indeterminato: ecco tutto ciò che c’è da sapere prima di candidarsi.

L’azienda

Il gruppo Enel opera tramite diverse società: Enel Energia, Enel Green Power, Enel X, E-distribuzione. Inoltre, attualmente conta circa 66 mila dipendenti e 69 milioni di clienti.

Candidarsi alle assunzioni Enel potrebbe essere utile, in quanto lavorare in questa azienda offre opportunità di carriera e di crescita professionale. Inoltre, l’ambiente professionale è multiculturale ed internazionale e sono quindi importanti la collaborazione ed il rispetto tra colleghi. L’azienda valuta anche le performance annualmente, per premiare i meriti e l’impegno dei collaboratori, stimolando così i suoi dipendenti.

Il gruppo presta una particolare attenzione anche alla sicurezza dei lavoratori, infatti propone progetti che mirano al traguardo “zero infortuni”.

Assunzioni Enel: le posizioni aperte

Le posizioni aperte per lavorare in questa grande azienda sono le seguenti:

Application Management Services Specialist;

Banking Operation Specialist;

BD Generation Integrated Storage;

Business Intelligence Engineer;

Circular Analyst Specialist;

Compliance Specialist;

Contract Management and Operational Support Specialist;

Customer Care Specialist;

Data Developer;

Data Developer & Engineer;

Developer, Solution Architect & UI UX Designer / Analyst / Specialist;

Digital Specialist;

Digital User Experience & Service Designer;

Enterprise Architect;

Flexibility Junior;

Global Sales Analyst Specialist;

Head of Construction and Operations Lombardia;

Head of Enterprise Architecture;

HVAC Product Development Specialist;

Illuminazione Pubblica e Smart City;

Integration Architect;

IT Data Architect;

IT Solution Architect;

Junior Generazione Geotermica;

Junior Infrastructure & Network;

Junior Power Electronic Designer of AC Electric Vehicle Charger;

Junior SoftWare Platform Product Manager;

Meteorologist Specialist;

Permitting Engineer;

PM per l’Efficienza Energetica B2G Torino;

Proposal & Project Engineer & Designer of Public and Indoor Lighting System;

Quality End-to-End Test Engineer;

Sales and Network Regional Nord;

SAP Application Manager;

Senior Business Developer – Smart & Efficient Buildings;

Senior Marketing Specialist; – Smart & Efficient Buildings;

Senior Operation Geotermia;

Senior Order Management;

Senior Power Electronic Designer of DC & AC Electric Vehicle Charger;

SoftWare Engineering in Test;

Solution Developer;

Tender Specialist.

Le posizioni aperte per i giovani

L’azienda seleziona anche neodiplomati con formazione tecnica o economica per svolgere mansioni impiegatizie o tecnico operative. Si offrono quindi percorsi di formazione e lavoro con contratti di inserimento, o tirocini retribuiti, di solito della durata di 6 mesi. Inoltre, è possibile, svolgere stage curriculari per laureandi, neolaureati e laureati iscritti a master, dottorati e scuole di specializzazione.

L’azienda sta cercando in particolare diplomati per posizioni tecnico operative. I candidati ideali per questa posizione hanno conseguito un diploma tecnico o professionale quinquennale a indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, energia o affine ed hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni.

Come candidarsi

Considerate le molte posizioni aperte in azienda, è importante capire come candidarsi. Tutti gli interessati alle future assunzioni Enel possono candidarsi tramite la pagina internet del gruppo andando nella sezione “lavora con noi” ed inviando quindi il proprio cv tramite il form online creato appositamente.