Lavoro Catania, da Primark a Lidl: le posizioni attive

Lavoro Catania: quattro note aziende ricercano personale qualificato. Quali figure vengono ricercate? Quali requisiti vengono richiesti?

Tante nuove opportunità per coloro che sono alla ricerca di un impiego post periodo di blocco economico da covid-19. Tre tra le aziende più conosciute, ricercano personale qualificato nei territorio etneo. Ma quali sono, più nello specifico , le offerte proposte dalle aziende per Lavoro Catania? E quali i requisiti per potersi candidare?

Con sede in 25 paesi del mondo, Foot Locker l’azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ricerca personale qualificato da inserire nelle sue strutture presenti nel territorio etneo.

Requisiti richiesti:

0-3 anni di esperienza nella vendita al dettaglio;

Sicurezza di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

Impegno a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici;

Completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione;

Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività. Sarà possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito di Foot Locker, nell’apposita sezione.

Primark

Finalmente l’attesa è quasi terminata per la nuova apertura del primo Primark in Sicilia. Le candidature sono aperte per: Addetti alle Vendite, Visual Merchandising, Cash Office e Magazzino. Con possibilità di contratto full-time e part-time si è alla ricerca di personale giovane e dinamico. È preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente. La sede di lavoro è Misterbianco, dove appunto aprirà il nuovo store.

Requisiti richiesti:

Predisposizione a lavorare in team;

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Passione per la moda e le tendenze;

Disponibilità part time flessibile tutti i giorni della settimana.

Lidl: le posizioni attive

Si ricercano delle figure come ”Operatore filiale” per un lavoro dinamico in team, volto a delle attività operative all’interno del Punto Vendita, come ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno della filiale, per assicurare una piacevole spesa a tutti i clienti. Si prevede contratto part-time organizzato su turni, e retribuzione al minuto. La sede di lavoro sono Catania e Gravina di Catania.

Requisiti richiesti: