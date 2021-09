Concorsi Pubblici, dall’Esercito all’Asp: i bandi attivi

Concorsi pubblici 2021: ecco tutti i bandi attivi e in scadenza a settembre e ottobre. Molti nuovi concorsi e offerte di lavoro per laureati e diplomati nel settore pubblico.

Concorsi pubblici: numerosi bandi attivi riguardanti differenti settori rivolti a laureati e diplomati, in scadenza tra settembre e ottobre.

Esercito italiano: concorso per 101 allievi tenenti

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorsi pubblici per 101 Allievi Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, di Commissariato e Sanitario dell’Esercito Italiano.

Le selezioni sono rivolte principalmente ai laureati in architettura, medicina, chirurgia, ingegneria, scienze dell’economia, giurisprudenza e farmacia. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata da candidati entro e non oltre il 14 ottobre 2021.

Guardia di finanza: bando per 1409 allievi finanzieri

Il bando pubblico è rivolto a VFP1, VFP4 e cittadini in possesso di diploma. Questo concorso indetto dalla Guardia di Finanza è finalizzato al reclutamento di 1409 Allievi Finanzieri che saranno ammessi al corso di formazione per chi inizia questa carriera.

Sarà possibile inoltrare la domanda fino all’11 ottobre 2021.

L’Asp di Enna assume: si cercano 43 medici

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna, in Sicilia, ha indetto un concorso pubblico per dirigenti medici finalizzato alla copertura di 43 posti di lavoro in totale.

È previsto contratto a tempo indeterminato , ed il termine per la possibilità di inoltrare domanda è fissato al 10 ottobre 2021.

Concorso Agenzia delle entrate: si cercano 100 funzionari informatici

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche un bando per concorsi pubblici per l’assunzione di funzionari informatici. La disponibilità è di 100 posti , con contratto a tempo indeterminato. La selezione è rivolta solo a laureati. Tuttavia, la scadenza fissata entro il quale sarà possibile inoltrare domanda è il 30 settembre 2021.

Concorso Agenzia delle entrate: bando per 2.320 funzionari amministrativi

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per 2320 funzionari amministrativi. Le assunzioni saranno effettuate principalmente nella sede centrale a Roma ( Lazio) e presso tutte le Direzioni Provinciali e Regionali, presenti in tutta Italia.

La domanda è rivolta esclusivamente ai laureati con la possibilità di avere un contratto a tempo indeterminato e impiegati per attività amministrativo-tributaria. Sarà possibile inoltrare la domanda entro il 3o settembre 2021.

Concorso RAP Palermo: alla ricerca di 46 autisti

Sono disponibili 46 nuovi posti di lavoro a contratto a tempo indeterminato in Sicilia, grazie al concorso per autisti indetto dall’azienda Risorse Ambiente Palermo (RAP) SpA.

Il concorso prevede l’assunzione a tempo pieno al livello 3° parametro B del CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia. La selezione è rivolta a candidati con licenza media. Sarà possibile inoltrare la domanda entro il 29 settembre 2021.

Ministero della giustizia: bando per 8.171 addetti all’Ufficio Processo

Risulta essere uno dei concorsi più importanti per questo 2021. Finalizzato alla copertura di 8.171 posizioni, le sedi sono distribuite in tutta Italia, dal Nord al Sud. La posizione è dedicata esclusivamente a laureati. La possibilità di effettuare la domanda è fino al 23 settembre 2021