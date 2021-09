I Soldi Spicci tornano con un secondo film: si cercano comparse in Sicilia

I soldi Spicci, tornano al cinema con un secondo film. Tuttavia, sono alla ricerca di comparse tra Palermo e Trapani. I requisiti e come candidarsi.

I Soldi Spicci ritornano, ancora una volta, nel mondo cinema, con un nuovo film. Tuttavia, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa avevano già girato un film dal titolo “La Fuitina Sbagliata”. A distanza di tre anni, hanno deciso di girare un altro film tra Palermo e Castellammare del Golfo in provincia di Trapani. Le riprese si svolgeranno tra la fine di settembre e il mese di ottobre 2021.

Ad annunciare l’apertura dei casting è la società di produzione Tramp. I casting per le figure ricercate si rivolgono a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, residenti nelle provincie di Trapani e Palermo. Per inviare la propria candidatura occorrerà inviare una mail all’indirizzo castingsoldispicci@gmail.com specificano in oggetto: cognome, nome e città di residenza.

Inoltre, nella mail bisognerà inserire il numero di cellulare e i seguenti documenti:

due foto (una in primo piano e una a figura intera, con volto ben visibile, senza occhiali. Non sono accettati i selfie);

copia della carta d’identità e del codice fiscale (fronte e retro).

Inoltre, a causa della pandemia da Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a test sierologico e/o tampone rinofaringeo e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione e saranno a carico della produzione.