Coronavirus Sicilia: oggi + 751 nuovi positivi e 20 decessi

Coronavirus in Sicilia: ecco l'aggiornamento quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute e che aggiorna il quadro dei contagi nell'Isola. Il bollettino completo.

Coronavirus Sicilia: nell’Isola aumentano i contagi da Covid e potrebbe arrivare, nelle prossime ore, una nuova ordinanza del presidente Nello Musumeci volta ad arginare i contagi. I Comuni a rischio “zona rossa” sarebbero in particolare tre. A partire da giorno 3 aprile 2021, inoltre, in occasione delle festività pasquali, tutta la Sicilia diventerà rossa, come stabilito dall’ultimo Dpcm firmato dal presidente del consiglio Mario Draghi.

Coronavirus Sicilia: oggi + 751 positivi

Come comunicato dal Ministero della Salute, i nuovi positivi in Sicilia sono 751 nelle ultime 24 ore. L’incremento di oggi porta il numero dei positivi dall’inizio della pandemia a 167.256. Il numero degli attuali positivi si ferma, invece, a 16.489 con un decremento giornaliero di -129.

Per quanto riguarda il numero dei decessi, si registrano oggi 20 vittime per un totale di 4.471 decessi dall’inizio della pandemia. I guariti di oggi sono invece 860 per un totale di 146.296 guariti dall’inizio della pandemia.

Coronavirus Catania

I nuovi positivi a Catania e provincia, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono in tutto 186 per un totale di 44.662. Un numero significativamente più alto si registra, invece, a Palermo e provincia dove i nuovi contagi sono 280 per un totale di 49.941. I dati delle altre province: