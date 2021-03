Concorsi pubblici a Catania e provincia: aperti nuovi bandi

Bandi di Consorso a Catania: i Comuni di Belpasso e Gravina cercano nuove figure professionali. Ecco di chi si tratta

Si aprono nuove e grandi opportunità lavorative nella provincia di Catania. Con riferimento alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che è stata pubblicata lo scorso venerdì 26 febbraio, sono stati indetti nuovi bandi di concorso nei Comuni catanesi di Belpasso e Gravina di Catania. Sono diverse le figure professionali ricercate e inserite nel bando.

Comune di Belpasso

È stato indetto concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un numero di 4 posti di Categoria C, per il profilo professionale geometra, con una riserva del 50% dei posti per il personale interno.

Il testo del bando può essere visionato nel sito del Comune di Belpasso.

Comune di Gravina di Catania

Tramite l’utilizzo di idonei non assunti in varie graduatorie di concorso di altro Ente locale, è indetta manifestazione di interesse per individuare un numero di 8 posti quali:

n. 2 istruttori amministrativi, cat. C;

n. 1 istruttore direttivo tecnico (ingegnere), cat. D;

n. 1 istruttore direttivo informatico, cat. D;

n. 2 istruttori direttivi di vigilanza, cat. D;

n. 1 istruttore tecnico (geometra), cat. C;

n. 1 istruttore informatico, cat. C;

Le domande di partecipazione devono pervenire entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo e nel sito del Comune di Gravina di Catania.