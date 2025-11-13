Assunzioni Primark: oggi Primark con oltre 400 punti vendita in 17 paesi, e più di 80.000 impiegati in tutto il mondo è attualmente alla ricerca di nuovi professionisti da inserire nei propri team. Di seguito tutte le novità e le offerte di lavoro aperte.

Assunzioni Primark, offerte di lavoro a Catania

Attualmente Primark è alla ricerca di nuovi addetti alle vendite per ampliare diversi team nel territorio nazionale! I candidati selezionati saranno responsabili di accogliere e assistere i clienti in tutte le fasi dell’esperienza di acquisto, dalla scelta dei prodotti alla gestione di eventuali resi. Le mansioni comprendono anche l’allestimento e la cura dell’area vendita, il mantenimento dell’ordine nei camerini e nel magazzino, il rifornimento degli scaffali e l’assistenza alle operazioni di cassa. Si richiede disponibilità a lavorare su turni, dal lunedì alla domenica, oltre a buone capacità di lavoro di squadra, attenzione ai dettagli, spirito collaborativo e una passione per la moda. Di seguito tutte le sedi di lavoro: Verona, Roma (Est, Maximo), Rozzano, Milano (Via Torino), Chieti, Venezia, Livorno, Firenze, Brescia, Caserta, Biella, Catania, Bologna, Bari.

Sempre a Catania sono aperte posizioni per team manager, per conoscere requisiti e come inviare domanda si rimanda al sito ufficiale di Primark.

Assunzioni Primark, assistant store manager

Primark è attualmente alla ricerca di Assistant Store Manager per supportare la direzione dei diversi negozi. Le figure selezionate saranno coinvolte nella formazione e sviluppo dei team manageriali, nella gestione del conto economico e nella preparazione dei forecast di vendita. Il ruolo prevede anche la supervisione degli ordini di merce, il monitoraggio degli standard espositivi e la collaborazione con l’area HR per la gestione delle risorse umane.

Per candidarsi, è richiesta un’esperienza pregressa nella gestione di almeno 50 collaboratori in ambito retail o GDO, capacità di leadership e disponibilità al trasferimento. La retribuzione annua lorda (RAL) parte da € 40.000, con bonus aggiuntivi e un contributo affitto fino a € 1.500 lordi mensili per 18 mesi, oltre al rimborso delle spese di trasferimento. Come unica sede di lavoro si ha quella di Roma.

Assunzioni Primark, store manager

Si ricercano anche nuovi store manager. I nuovi candidati selezionanti avranno la responsabilità di gestire in autonomia punti vendita di grandi dimensioni, con oltre 100 collaboratori, coordinando i team manageriali e assicurando il corretto svolgimento delle operazioni quotidiane. Si occuperanno di gestire il conto economico, monitorare gli ordini di merce e garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali fissati. Si richiede esperienza pregressa nel settore retail, competenze avanzate nella gestione di team strutturati e una disponibilità al trasferimento. L’inquadramento prevede il livello Quadro, con una retribuzione annua lorda (RAL) a partire da 46.000 €, oltre a bonus legati ai risultati raggiunti. Tra le sedi di lavoro figurano: Roma e Milano.