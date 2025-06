Concorsi pubblici: in questa settimana e fino a giorno 15 giugno numerosi i bandi di concorso in scadenza! Per chi è in cerca di un impiego nel settore pubblico, questa settimana rappresenta un’opportunità importante, con selezioni attive in varie regioni italiane, dal Nord al Sud, passando per il Centro. Le opportunità riguardano tutto il territorio nazionale e prevedono contratti sia a tempo determinato che indeterminato.

Di seguito i concorsi a cui poter ancora presentare domanda

Concorsi pubblici, impiegati AGCM e ART

Pubblicato un bando volto all’assunzione di impiegati da inserire presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e di vice assistenti destinati all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). La procedura è rivolta a candidati in possesso di un diploma di maturità, di qualsiasi tipologia, e che abbiano maturato esperienza nel settore. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 12 giugno 2025, seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Concorsi pubblici, Vigili del Fuoco

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il bando per il concorso finalizzato all’assunzione di vice direttori sanitari all’interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l’anno 2025. La selezione prevede l’inserimento di 66 medici che avranno il compito di garantire l’assistenza sanitaria e il supporto medico all’interno del Corpo. Possono partecipare al concorso i professionisti in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che devono presentare la propria candidatura entro il termine ultimo del 13 giugno 2025. A tal proposito di consiglia a tutti coloro che sono interessati di consultare il bando ufficiale per visionare tutti i requisiti necessari per poter presentare domanda.

Concorsi pubblici, i bandi in Sicilia

Attualmente in Sicilia è attivo solo una bando in scadenza per questa settima di metà giugno. L’AMTS Catania ha aperto un concorso pubblico rivolto esclusivamente alle categorie protette per la selezione di Operatori d’Ufficio. L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. cerca candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore da assumere con contratto a tempo indeterminato. Il ruolo prevede mansioni amministrative e di supporto all’interno dell’organizzazione, offrendo un’opportunità stabile e inclusiva nel settore dei trasporti pubblici locali. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 12 giugno 2025, rispettando le modalità e i requisiti indicati nel bando ufficiale.