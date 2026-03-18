Concorsi Catania: il mese di marzo 2026 si conferma un periodo d’oro per chi punta al pubblico impiego in Sicilia. Sono numerosi i bandi attualmente aperti, con una forte concentrazione di posti presso l’azienda ospedaliero-universitaria e l’Università degli Studi di Catania (UniCT). Le opportunità spaziano dai profili amministrativi a quelli tecnici specializzati, quasi tutti con contratto a tempo indeterminato.
Ecco nel dettaglio la mappa aggiornata dei bandi e come presentare la candidatura.
Concorsi Catania al policlinico: 25 posti per categorie protette
L’azienda “G. Rodolico – San Marco” ha indetto due procedure fondamentali per l’inclusione lavorativa (ex art. 1 legge 68/1999). Questi concorsi Catania mirano a coprire ruoli chiave nel supporto operativo dell’ospedale:
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10 assistenti informatici (area degli assistenti): destinato a diplomati in informatica o con certificazioni specifiche;
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15 coadiutori amministrativi senior (area degli operatori): accesso con diploma biennale o licenza media con esperienza quinquennale.
La scadenza è fissata al 29 marzo 2026.
2. Concorsi Catania: Università
L’Università di Catania ha pubblicato una serie di bandi per il potenziamento dei propri uffici e laboratori. Tra i concorsi Catania più rilevanti nell’ambito accademico troviamo:
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Area dei funzionari (settore scientifico-tecnologico): 4 posti per esperti nei laboratori di ricerca e didattica;
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Area degli assistenti (settore amministrativo-gestionale): 5 posti per il supporto ai processi amministrativi dei dipartimenti;
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Settore archivistico: 1 posto di funzionario esperto nella gestione documentale (scadenza 27 marzo);
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Esperti antincendio (area funzionari): selezione per ingegneri e architetti iscritti agli albi ministeriali (scadenza 31 marzo).
3. Concorsi Catania all’Università: i requisiti
Oltre ai titoli di studio generici, i concorsi banditi da UniCT richiedono competenze e requisiti molto specifici:
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Per gli ingegneri e architetti: è obbligatoria l’abilitazione professionale e l’iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno per la prevenzione incendi, poiché si occuperanno della sicurezza degli edifici universitari;
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Per l’area scientifica: verranno valutate le competenze pregresse nell’utilizzo di strumentazioni di laboratorio e nella gestione di protocolli di sicurezza biologica o chimica.
Guida alla domanda
Per partecipare a uno qualsiasi dei concorsi sopra elencati, i candidati devono seguire una procedura rigorosa:
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Registrazione su inPA: il portale nazionale del reclutamento è il punto di accesso principale;
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Identità digitale: è indispensabile possedere lo SPID o la CIE per poter accedere al portale inPA;
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Comunicazioni: assicurarsi di avere una pec attiva, poiché tutte le convocazioni per i concorsi avverranno tramite questo canale.
Per restare aggiornati e non perdere novità su questi e altri bandi, oltre ai canali istituzionali, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.