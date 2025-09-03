Concorso pedagogisti: il Comune di Catania ha recentemente il letto un nuovo concorso per un funzionario pedagogista. La selezione pubblica sarà rivolta a tutti i giovani laureati e prevedrà un’assunzione a tempo indeterminato. Si ricorda che per candidarsi ci sarà tempo fino al 17 settembre 2025. Di seguito tutte le novità a riguardo e i dettagli sulla domanda da presentare.

Concorso pedagogisti, requisiti richiesti

Potranno partecipare al concorso pubblico tutti coloro che soddisferanno i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale di collocamento a riposo (67° anno d’età);

non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale di collocamento a riposo (67° anno d’età); immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano l’assunzione nel pubblico impiego;

provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano l’assunzione nel pubblico impiego; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; idoneità fisica;

iscrizione all’Albo professionale di riferimento.

Concorso pedagogisti, requisiti specifici

Per poter inviare domanda e poter quindi partecipare alla selezione sarà richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM93;

laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Concorso pedagogisti, le prove da superare

In base al numero di domande ricevute, potrebbe essere prevista una fase di preselezione. Si ricorda che la selezione dei candidati si baserà sulla valutazione dei titoli e sul superamento di una prova scritta.

La prova d’esame riguarderà quattro principali ambiti disciplinari, nello specifico:

pedagogia e metodologie educativo-didattiche;

psicologia;

aspetti organizzativi dei servizi;

normativa vigente.

Durante la prova scritta verranno inoltre verificate le competenze nella lingua inglese e nell’uso dei principali strumenti informatici.