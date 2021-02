Quando è Pasqua 2021? La data e come si stabilisce

Quando è Pasqua 2021? Ecco le date e la regola per calcolarle.

“Quando è Pasqua 2021?”: tutti, almeno una volta nel corso della vita, si sono posti o hanno posto questa domanda. In effetti, il fatto che non esista per questa festività una data univoca, può comportare estrema confusione. Di seguito, i chiarimenti a riguardo.

Quando è Pasqua 2021? Come calcolare la data

La Pasqua è una festività definita “mobile”, in quanto non possediamo una data fissa (come per il Natale).

Il principio-regola la data della Pasqua cristiana fu stabilito a seguito del Concilio di Nicea, nel lontano 325: la Pasqua cade la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. All’epoca dei primi computi l’equinozio cadeva il 21 marzo che, di conseguenza, divenne la data di riferimento.

Quando è Pasqua 2021? Il calendario

Una volta scoperto come si ottiene una data, non resta che scoprire quella del 2021. Quest’anno la domenica di Pasqua cadrà il 4 aprile. Il 5, invece, è noto a tutti come Pasquetta: in questa occasione, ci si riunisce con amici e parenti, magari in spazi aperti. O almeno questa era la consuetudine prima dell’avvento del Coronavirus.

Nuovo DPCM a Pasqua

L’annuncio delle date non significa che questa Pasqua sarà identica alle altre. Di fatto, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che il nuovo DPCM sarà valido nei giorni di festa. Di conseguenza, gli italiani dovranno rispettare delle norme.

“Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia – ha annunciato Speranza – . Il nuovo dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile e la bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute”.

A Pasqua, così come fino all’inizio di aprile, dovrebbe essere valido il sistema a colori attualmente in atto. Il ministro Speranza ha dichiarato, infatti, che differenziare le misure su base regionale consente di agire in modo proporzionale e scongiurare l’ipotesi di un lockdown generalizzate.