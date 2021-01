Catania, tamponi gratuiti per studenti e docenti: al via gli screening

Continuano gli screening anti-Covid che prevedono tamponi gratuiti per studenti, docenti e personale scolastico: si parte con Catania, Misterbianco e Motta Sant'Anastasia.

L’ attività di screening con tamponi antigenici rapidi, per alunni e docenti afferenti alle classi seconde e terze delle secondarie di primo grado e le classi degli istituti superiori di secondo grado di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, si svolgerà nel drive in dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, in via Forcile a Catania, con percorsi preferenziali per gli alunni e i docenti delle scuole medie e superiori.

Il monitoraggio dei tamponi di studenti e insegnanti si svolgerà da giovedì 28 a domenica 31 gennaio dalle ore 9 alle ore 18.

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese con quello di Motta, Anastasio Carrà, e la commissione straordinaria di Misterbianco, d’intesa con l’assessorato regionale alla Salute e il commissario Covid dell’Asp3 Pino Liberti, auspicano uno screening più ampio possibile in vista della completa ripresa delle attività scolastiche delle scuole medie primarie e secondarie.