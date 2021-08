Catania, nuovi orari e chiusura al drive-in nel weekend di Ferragosto

Rettificato l'orario per effettuare tamponi nei drive in di Catania e Acireale. Ecco il comunicato ufficiale con la modifica degli orari.

L’ufficio del commissario emergenza Covid di Catania stabilisce che i drive-in di Catania, in via Forcile, e quello di Acireale, sito in via Bonaccorsi, subiranno una modifica dell’orario per effettuare i tamponi in vista del Ferragosto.

Nel dettaglio, il 14 agosto resteranno aperti fino alle ore 21, mentre il giorno di ferragosto resteranno chiusi l’intera giornata; i drive-in saranno regolarmente operativi a partire da lunedì 16 agosto. Per giorno 14, gli orari a Catania sono: 9.00 – 13.30 / 14.30 – 21.00; mentre per Acireale solo 14.00 – 21.00.

“L’attività di screening – spiega il commissario emergenza Covid Catania, Pino Liberti – è di fondamentale importanza. La Sicilia, peraltro, è l’unica regione d’Italia dove i tamponi vengono fatti gratuitamente.

Si tratta di una attività di prevenzione – prosegue -, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, che ha consentito fino ad ora di individuare migliaia di soggetti positivi, limitando così la diffusione del contagio. Il virus, purtroppo, continua a circolare ed è importante non abbassare la guardia. E’ per questa ragione che raccomando a tutti comportamenti responsabili: uso della mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento sono sempre buone norme”.