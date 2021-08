Catania, installata ruota panoramica: la data dell’inaugurazione

A Catania, nei giorni scorsi, è stata installata una ruota panoramica con vista Etna e mare: adesso c'è ufficialmente la data dell'inaugurazione.

Dopo l’arrivo della ruota panoramica sita a Catania all’interno del Piazzale Raffaello Sanzio, essa ha destato parecchie critiche ma adesso c’è una data per l’inaugurazione e si tratta del 12 agosto alle ore 20.

La ruota panoramica che sta per entrare in funzione è alta 50 metri e potrà trasportare fino a 198 persone. Inoltre, secondo quanto indicato da Montanero, sono previste due tariffe per i biglietti: nove euro per gli adulti e cinque euro per i bambini. Inoltre, è stata annunciata la presenza di una cabina attrezzata riservata ai disabili ed una vip pensata soprattutto per gli innamorati