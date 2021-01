Lavoro Catania e provincia: le principali offerte attive

Lavoro Catania e provincia. Diverse opportunità attive in numerosi settori, sia per laureati che per diplomati. Ecco gli ultimi annunci inseriti sul web.

Numerosi gli annunci lavorativi pubblicati sul web per la provincia etnea negli ultimi giorni. In questa sezione presentiamo le offerte di lavoro Catania più recenti e interessanti disponibili, sia per laureati che per diplomati.

Lavoro Catania: le principali offerte da LinkedIn

Sono tre, in particolare, le offerte di lavoro Catania disponibili su uno dei principali siti di annunci lavorativi italiani. Le prime due posizioni riguardano specialisti di web e comunicazione, la terza si colloca nel settore vendite. Nel dettaglio:

Creation Dose – Sviluppatore WordPress : l’azienda con sede a Catania ricerca un WordPress developer da inserire all’interno del nostro team. La risorsa che stiamo cercando ha già maturato un’esperienza di almeno due anni in agenzia o come freelance. Si offre un contratto con impiego full time e retribuzione competitiva, stabilita in base a competenze ed esperienza.

: l’azienda con sede a Catania ricerca un WordPress developer da inserire all’interno del nostro team. La risorsa che stiamo cercando ha già maturato un’esperienza di almeno due anni in agenzia o come freelance. Si offre un contratto con impiego full time e retribuzione competitiva, stabilita in base a competenze ed esperienza. Creation Dose – Social media manager : la stessa azienda offre una posizione di lavoro Catania nel ruolo di SMM. La risorsa si occuperà della realizzazione di strategie di digital marketing e della progettazione di piani editoriali orientati all’acquisizione di lead. Richiesta la gestione dei canali social aziendali, la scrittura in ottica SEO e almeno tre anni di esperienza nel ruolo. Offerto un lavoro full time con retribuzione competitiva.

: la stessa azienda offre una posizione di lavoro Catania nel ruolo di SMM. La risorsa si occuperà della realizzazione di strategie di digital marketing e della progettazione di piani editoriali orientati all’acquisizione di lead. Richiesta la gestione dei canali social aziendali, la scrittura in ottica SEO e almeno tre anni di esperienza nel ruolo. Offerto un lavoro full time con retribuzione competitiva. Foot Locker – Addetto vendita: offerte di lavoro a Catania e Misterbianco, dove si ricercano addetti vendita con esperienza da 0 a 3 anni nel settore. Offerto impiego full time, con disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Lavoro Catania e provincia: offerte da Lidl e Università

Ulteriori offerte lavorative per la provincia etnea arrivano dalla Lidl, multinazionale operante nel settore della Gdo, e dall’Università di Catania. La Lidl ha inserito degli annunci lavoro Catania per un Facility specialist, ovvero la figura professionale che supporta il Facility Manager nella gestione del patrimonio immobiliare della propria zona di competenza. La posizione offerta è nello store di Misterbianco.

L’Università di Catania, invece, ha bandito un concorso per 6 ricercatori a tempo determinato. Disponibili ruoli in diversi settori scientifico-disciplinari, dalla Chimica organica al settore giuridico.