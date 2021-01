Lidl assume a Catania: figure ricercate e altre offerte in Sicilia

Nuova posizione di lavoro aperta da Lidl Italia in Sicilia. Per Misterbianco è infatti disponibile un posto come Facility specialist. Mentre altre aziende come Ego Airways, Poste Italiane, Mediaworld e Pandora cercano altre figure professionali da inserire in Sicilia e non solo.

Nuove opportunità di lavoro per Lidl a Misterbianco (CT), sita in Contrada Cubba. La figura ricercata è quella di Facility specialist, ovvero la figura professionale che supporta il Facility Manager nella gestione del patrimonio immobiliare della propria zona di competenza.

Lidl assume a Catania: mansioni e requisiti

Nello specifico si tratta di ricevere e gestire le richieste provenienti dai Punti Vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza, oltre che supervisionare le attività amministrative. Il Facility Specialist inoltre dovrà relazionarsi con le altre aree aziendali e con i fornitori per organizzarne il lavoro.

Le mansioni

Più nel particolare, chi ricoprirà questo ruolo all’interno dell’azienda dovrà essere pronto ad effettuare le seguenti attività lavorative:

Ricezione delle segnalazioni guasti e delle richieste provenienti dai Punti Vendita della zona di competenza;

Definizione delle priorità e attivazione dei fornitori;

Verifica della qualità degli interventi e dei servizi effettuati;

Organizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie;

Gestione dei servizi di pulizia e sicurezza;

Produzione ed elaborazione di report;

Gestione a sistema della corretta registrazione dei costi.

Requisiti

Per poter ricoprire il ruolo di Facility Specialist e candidarsi bisogna ricoprire i seguenti requisiti:

Laurea ad indirizzo tecnico-gestionale (Gestione del costruito, Ingegneria Civile/Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale);

Preferenziale precedente esperienza di 1-2 anni in ambito tecnico – gestionale;

Elevata propensione al problem solving;

Ottime capacità organizzative e di pianificazione;

Buona predisposizione alle relazioni.

Come candidarsi e ulteriori informazioni circa l’offerta di lavoro sono disponibili sul sito internet di Lidl, alla sezione Jobs/Facility Specialist Sicilia.

Assunzioni in Sicilia

Sempre per la Sicilia sono disponibili posizioni lavorative per altre aziende. Ego Airways, la nuova compagnia aerea italiana a partire da marzo, operante inizialmente a Catania Fontanarossa e Forlì, cerca piloti e assistenti di volo da basare sia a Catania e Forlì che a Bergamo e Firenze. La candidatura deve essere inviata all’indirizzo di posta cabincrewrecruitment@egoairways.com.

Anche Poste italiane è alla ricerca di nuovo personale da assumere in diversi settori. In particolare le figure ricercate sono:

Figure di Front End (in provincia di Bolzano): le figure ricercate dovranno occuparsi di vendere il prodotto e di dover comunicare con i clienti. I requisiti per accedere sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il patentino di bilinguismo. Le risorse saranno assunte con iniziale contratto a tempo determinato, ma con la possibilità di conversione a tempo indeterminato;

(in provincia di Bolzano): le figure ricercate dovranno occuparsi di vendere il prodotto e di dover comunicare con i clienti. I requisiti per accedere sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il patentino di bilinguismo. Le risorse saranno assunte con iniziale contratto a tempo determinato, ma con la possibilità di conversione a tempo indeterminato; Portalettere , su tutto il territorio nazionale: attualmente si parla di un contratto a tempo determinato e si dovrà possedere minimo un diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione minima di 70/100 oppure un diploma di laurea con votazione minima di 102/110L. Necessaria la patente di guida;

, su tutto il territorio nazionale: attualmente si parla di un contratto a tempo determinato e si dovrà possedere minimo un diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione minima di 70/100 oppure un diploma di laurea con votazione minima di 102/110L. Necessaria la patente di guida; Consulenti finanziari in apprendistato professionalizzante, su tutto il territorio nazionale: si dovrà essere in possesso di una laurea con un minimo di votazione pari a 102/110L in discipline economiche da assumere come consulenti finanziari per garantire le attività.

Per candidarsi è necessario inviare la propria canditura direttamente sul sito dell’ente alla sezione “posizioni aperte”, indicando titoli e certificazioni lì dove richiesto.

Mediaworld, la grande azienda di elettronica italiana, cerca personale da assumere per la Sicilia. La figura ricercata è quella di addetto al magazzino con patentino di carrello elevatore e i requisiti da rispettare sono:

esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore (uomo a terra / uomo a bordo);

possesso del patentino per l’utilizzo del carello elevatore in corso di validità;

esperienza nella movimentazione manuale dei carichi (transpallet/carrello elevatore);

flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici;

forte spirito di squadra.

È possibile candidarsi nei negozi di Siracusa, Catania (Etnapolis ed Aeroporto) e Palermo (1 e 2). Il contratto è part-time e per candidarsi bisogna recarsi nella sezione “Lavora con noi” del sito internet dell’ente.

Infine, l’azienda danese Pandora ricerca tre nuove figure da inserire nei propri store siciliani: